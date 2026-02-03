Aramco anuncia la finalización de una emisión de bonos por 4.000 millones de dólares

El Cairo, 3 feb (EFECOM).- La compañía saudí Aramco, la petrolera más grande del mundo, ha anunciado este martes que ha completado una emisión de bonos por 4.000 millones de dólares (3.384 millones de euros), distribuida en cuatro tramos, una semana después de lanzarlos a la venta.

Los tramos incluyen 500 millones de dólares en bonos sénior con vencimiento en 2029 y un cupón del 4,0 %; 1.500 millones de dólares en bonos sénior con vencimiento en 2031 y un cupón del 4,375 %; 1.250 millones de dólares en bonos sénior con vencimiento en 2036 y un cupón del 5,0 %; y, por último, 750 millones de dólares en bonos sénior con vencimiento en 2056 y un cupón del 6,0 %, según Aramco.

La empresa ha afirmado que la "fijación de precios atractiva, con primas negativas en la nueva emisión en tres de los tramos, pone de relieve la elevada calidad crediticia de Aramco".

El vicepresidente ejecutivo y director financiero (CFO) de Aramco, Ziad T. al Murshed, ha dicho en un breve comunicado que esta emisión es parte de la estrategia de la petrolera para "seguir optimizando su estructura de capital y reforzar la creación de valor para los accionistas".

Se trata de la primera emisión de bonos de Aramco del año, aunque es la segunda en los últimos seis meses, una tendencia al alza tras un periodo de presión financiera en la empresa por la caída de los precios del petróleo, que ya ha reducido su flujo de caja.EFECOM