Aprobado que Puente comparezca hoy a las 16.00 en el Congreso por el accidente de Adamuz

Madrid, 3 feb (EFECOM).- La Mesa de la Comisión del Transportes del Congreso ha acordado formalmente que el ministro Óscar Puente comparezca hoy martes, a las 16.00 horas, para informar del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y los incidentes en Rodalies de Cataluña, agravados por el accidente de Gelida (Barcelona).

La de esta tarde en la Comisión de Transportes del Congreso será la segunda comparecencia parlamentaria de Puente en cinco días, después de la que protagonizó el pasado 29 de enero ante el pleno del Senado, donde aseguró que no va a dimitir y que el sistema ferroviario en España es "muy seguro", con un riesgo "cercano a cero".

Fuentes de la mesa de la comisión han confirmado a EFE que Puente comparecerá a las 16.00 horas a petición propia y de los grupos de la oposición.

Previsiblemente, como ya hicieron en el Senado, el PP, Vox y Junts exigirán esta tarde la dimisión del ministro, como responsable político último de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida y del "fracaso" en la gestión del mantenimiento del sistema ferroviario en España. EFE