Espana agencias

Ángel Pérez: Vengo a crear un nombre propio

Guardar

Vitoria, 3 feb (EFE).- El nuevo jugador del Deportivo Alavés, Ángel Pérez, indicó este martes, en su presentación, que no llega al club vitoriano “a mejorar ningún nombre, ni a empeorar ningún nombre”, en relación a la salida de Carlos Vicente, sino que llega para crear uno "propio”.

El futbolista maño, que firmó un contrato hasta 2030 con el Glorioso, explicó en rueda de prensa que “nunca va a faltar el trabajo, la humildad y llevar el escudo por delante de todo”.

Ángel Pérez agradeció la confianza y desveló que se decidió tras una videollamada con Sergio Fernández, director deportivo del club vasco.

El extremo zaragozano confirmó al llegar lo que veía desde fuera, “un club muy familiar, comunión entre grada y jugadores, muy especial”. “Los compañeros me han ayudado desde el primer día que entré”, añadió.

El nuevo alavesista no se decantó por ninguna posición favorita. “Me encuentro cómodo en todas las posiciones. Me gusta jugar de lateral o de extremo, donde se necesite”, apuntó el futbolista con tranquilidad.

La carrera de Ángel Pérez ha sido meteórica, pues ha pasado en seis meses de Segunda RFEF a Primera División. “Me he tenido que adaptar muy rápido al fútbol profesional. Hay que estar tranquilo trabajar y quedarte con todos los consejos de los compañeros”, recomendó y no pudo ocultar sus ganas de estar en Mendizorroza con su nueva afición.

El director deportivo albiazul, Sergio Fernández, destacó sus “ganas, ilusión y motivación” y puso en valor su polivalencia, un valor que siempre busca el Alavés en sus fichajes.

“En el seguimiento de él durante muchos años hemos comprobado que reúne todas las características que el equipo demandaba tras la salida de Carlos (Vicente)”, consideró. EFE

jd/rh/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Gerardo Cuerva, reelegido presidente de los empresarios de Granada por unanimidad

Infobae

El Mallorca confía su salvación a Son Moix

Infobae

La presidenta del COI pide "mantener el deporte como un territorio neutral"

Infobae

Uriarte: "Valverde es la persona idónea para sacar adelante al Athletic"

Infobae

El grupo de Meloni en la Eurocámara pide a la Comisión evaluar el impacto de la regularización de migrantes de España

El grupo de Meloni en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Ayuso externaliza

El Gobierno de Ayuso externaliza el tercer servicio sanitario del hospital público de Vallecas: ahora las resonancias porque no “hay recursos propios”

Junts respaldará el incremento de las pensiones, pero tumbará el escudo social del Gobierno

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

ECONOMÍA

Hasta 5.000 euros de descuento

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

Andalucía se enfrenta a Bruselas: Europa le pide eliminar su registro de pisos turísticos por duplicarse con el nacional

El Ayuntamiento de Madrid destina 1.078 viviendas a alquiler asequible dirigidas a jóvenes y familias con menores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la subida del SMI: “Aunque estés cobrando más del salario mínimo, tu sueldo también se podría incrementar”

Andorra dejará de ser refugio fiscal de influencers: los nuevos residentes deberán pagar al Estado 50.000 euros e invertir un millón en activos del país

DEPORTES

Albacete - FC Barcelona, en

Albacete - FC Barcelona, en directo: el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados