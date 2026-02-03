Ángel Pérez: Vengo a crear un nombre propio

Vitoria, 3 feb (EFE).- El nuevo jugador del Deportivo Alavés, Ángel Pérez, indicó este martes, en su presentación, que no llega al club vitoriano “a mejorar ningún nombre, ni a empeorar ningún nombre”, en relación a la salida de Carlos Vicente, sino que llega para crear uno "propio”.

El futbolista maño, que firmó un contrato hasta 2030 con el Glorioso, explicó en rueda de prensa que “nunca va a faltar el trabajo, la humildad y llevar el escudo por delante de todo”.

Ángel Pérez agradeció la confianza y desveló que se decidió tras una videollamada con Sergio Fernández, director deportivo del club vasco.

El extremo zaragozano confirmó al llegar lo que veía desde fuera, “un club muy familiar, comunión entre grada y jugadores, muy especial”. “Los compañeros me han ayudado desde el primer día que entré”, añadió.

El nuevo alavesista no se decantó por ninguna posición favorita. “Me encuentro cómodo en todas las posiciones. Me gusta jugar de lateral o de extremo, donde se necesite”, apuntó el futbolista con tranquilidad.

La carrera de Ángel Pérez ha sido meteórica, pues ha pasado en seis meses de Segunda RFEF a Primera División. “Me he tenido que adaptar muy rápido al fútbol profesional. Hay que estar tranquilo trabajar y quedarte con todos los consejos de los compañeros”, recomendó y no pudo ocultar sus ganas de estar en Mendizorroza con su nueva afición.

El director deportivo albiazul, Sergio Fernández, destacó sus “ganas, ilusión y motivación” y puso en valor su polivalencia, un valor que siempre busca el Alavés en sus fichajes.

“En el seguimiento de él durante muchos años hemos comprobado que reúne todas las características que el equipo demandaba tras la salida de Carlos (Vicente)”, consideró. EFE

