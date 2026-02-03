Andrés Cuenca: "Vengo a un club grande a conseguir los objetivos"

Gijón, 3 feb (EFE).- El último fichaje del Sporting en el mercado invernal, Andrés Cuenca, reconoció que llega "a un club grande" con la idea de "conseguir los objetivos" que todos los componentes del equipo desean.

El joven central de 18 años, cedido por el Barcelona, manifestó que en el club le han "arropado muy bien" en estos primeros días y se mostró "encantado" con la ciudad de Gijón, con lo que sólo tiene "palabras bonitas para el club y la ciudad".

"Me pasaron un vídeo de lo que es el Sporting cuando surgió la posibilidad y a mí no se me quitaba la idea de la cabeza de venir", afirmó el futbolista andaluz, que aseguró haber querido firmar por el conjunto asturiano "desde el primer momento".

En sus primeras palabras como rojiblanco a través de los canales oficiales del club, aseguró, sobre su dorsal, el 44, que a él también le "sorprendió", pero la explicación reside en que el 4 es su "número favorito".

"Pienso cada día en mi primer partido en El Molinón, estoy súper ilusionado de jugar allí", señaló el central, que, a su vez, reconoció que lo que le llegó de la afición sportinguista "no lo había visto en ningún otro sitio".

El futbolista también tuvo palabras de agradecimiento al Barcelona, y aseguró que considera La Masia como su casa después de llegar allí "con tan solo 12 años".

"Allí me educaron y me enseñaron todo, llegué con mucha ilusión, pero, a veces, se hace duro irte de casa con 12 años y echas de menos a la familia", confesó el canterano azulgrana, que salió de una punta del país a la otra en busca de un sueño.

Cuenca puso en valor la "valentía e iniciativa" para salir de casa con doce años, pero aseguró que él siempre mira "hacia adelante" y que quiere "conseguir lo máximo en el fútbol".

De ahí que lograr su debut con el primer equipo del Barcelona en partido oficial fuese "cumplir un sueño", algo que, según reconoció, le hizo sentir cosas "que no tienen explicación".

La plantilla del Sporting afronta este martes un día de descanso y retornará el miércoles en horario matinal a los entrenamientos para preparar el encuentro del domingo ante el Huesca (El Molinón, 18:30 horas). EFE

dsl/mfc/jpd