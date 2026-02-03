Espana agencias

Andrés Cuenca: "Vengo a un club grande a conseguir los objetivos"

Guardar

Gijón, 3 feb (EFE).- El último fichaje del Sporting en el mercado invernal, Andrés Cuenca, reconoció que llega "a un club grande" con la idea de "conseguir los objetivos" que todos los componentes del equipo desean.

El joven central de 18 años, cedido por el Barcelona, manifestó que en el club le han "arropado muy bien" en estos primeros días y se mostró "encantado" con la ciudad de Gijón, con lo que sólo tiene "palabras bonitas para el club y la ciudad".

"Me pasaron un vídeo de lo que es el Sporting cuando surgió la posibilidad y a mí no se me quitaba la idea de la cabeza de venir", afirmó el futbolista andaluz, que aseguró haber querido firmar por el conjunto asturiano "desde el primer momento".

En sus primeras palabras como rojiblanco a través de los canales oficiales del club, aseguró, sobre su dorsal, el 44, que a él también le "sorprendió", pero la explicación reside en que el 4 es su "número favorito".

"Pienso cada día en mi primer partido en El Molinón, estoy súper ilusionado de jugar allí", señaló el central, que, a su vez, reconoció que lo que le llegó de la afición sportinguista "no lo había visto en ningún otro sitio".

El futbolista también tuvo palabras de agradecimiento al Barcelona, y aseguró que considera La Masia como su casa después de llegar allí "con tan solo 12 años".

"Allí me educaron y me enseñaron todo, llegué con mucha ilusión, pero, a veces, se hace duro irte de casa con 12 años y echas de menos a la familia", confesó el canterano azulgrana, que salió de una punta del país a la otra en busca de un sueño.

Cuenca puso en valor la "valentía e iniciativa" para salir de casa con doce años, pero aseguró que él siempre mira "hacia adelante" y que quiere "conseguir lo máximo en el fútbol".

De ahí que lograr su debut con el primer equipo del Barcelona en partido oficial fuese "cumplir un sueño", algo que, según reconoció, le hizo sentir cosas "que no tienen explicación".

La plantilla del Sporting afronta este martes un día de descanso y retornará el miércoles en horario matinal a los entrenamientos para preparar el encuentro del domingo ante el Huesca (El Molinón, 18:30 horas). EFE

dsl/mfc/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sakamoto: No noto presión; son mis terceros Juegos, serán los últimos y tengo confianza

Infobae

Guardiola bromea: "No entiendo que el club no gaste más"

Infobae

Dekker rescinde su contrato con el Joventut y regresa a Estados Unidos para operarse

Infobae

Matías Vecino completa su primer entrenamiento con el Celta

Infobae

Del poder de la Premier al impulso del Atlético a LaLiga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los conservadores europeos piden a

Los conservadores europeos piden a Bruselas evaluar la regularización masiva de migrantes en España: “Desencadenará un ‘goteo’ imparable de movimiento por todo el continente”

El Gobierno de Ayuso externaliza el tercer servicio sanitario del hospital público de Vallecas: ahora las resonancias porque no “hay recursos propios”

Junts respaldará el incremento de las pensiones, pero tumbará el escudo social del Gobierno

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

ECONOMÍA

Europa entregó 110 millones a

Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

Andalucía se enfrenta a Bruselas: Europa le pide eliminar su registro de pisos turísticos por duplicarse con el nacional

El Ayuntamiento de Madrid destina 1.078 viviendas a alquiler asequible dirigidas a jóvenes y familias con menores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la subida del SMI: “Aunque estés cobrando más del salario mínimo, tu sueldo también se podría incrementar”

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona