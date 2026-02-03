Espana agencias

Albares pide a Israel la apertura de todos los pasos fronterizos con Gaza y la entrada masiva de ayuda

El jefe de la diplomacia española exigió facilitar acceso al enclave palestino para recursos esenciales, calificó de insuficiente la apertura del cruce de Rafá y condenó las restricciones a organizaciones humanitarias y la situación crítica en Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresó que la reapertura del paso de Rafá entre Gaza y Egipto representa solo un avance parcial para los habitantes de la Franja de Gaza. Según publicó el medio que cubre esta información, Albares insistió en que Israel debe facilitar la apertura de todos los cruces fronterizos y permitir el ingreso masivo de ayuda humanitaria. Añadió que estas medidas son necesarias ante la persistencia de una situación “realmente catastrófica” para la población civil, una realidad que preocupa al Gobierno español, tal como recogió el medio citado.

El ministro, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo griego George Gerapetridis, destacó que limitar la reapertura de Rafá solo al tránsito de personas resulta insuficiente ante la magnitud de la crisis. Albares detalló que permitir el acceso de recursos esenciales a través de todos los pasos es fundamental para responder a la emergencia humanitaria. Señaló que la población sigue sufriendo de manera grave y urgió a que se faciliten las condiciones para que organizaciones puedan continuar con sus labores de asistencia.

De acuerdo con la información publicada, Albares reiteró su condena a la suspensión de actividades de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Gaza por parte de Israel. Subrayó que el Gobierno español considera esta restricción como un obstáculo que agrava la situación sanitaria en el enclave palestino. El ministro enfatizó que las constantes violaciones al alto el fuego constituyen hechos reprobables y confirmó que España mantendrá su postura de protesta ante estos incidentes.

Respecto a Ucrania, Albares advirtió sobre el agravamiento de la crisis ocasionada por los ataques rusos, quienes mantienen la presión sobre infraestructuras energéticas y zonas civiles, incluidas maternidades. El responsable de Exteriores de España, según detalló el medio, afirmó que estos bombardeos evidencian la falta de disposición de Moscú para alcanzar un acuerdo de paz. El ministro expuso que el Gobierno español condena con firmeza los ataques y hace un llamado a la comunidad internacional para que se garantice la seguridad de la población ucraniana.

El encuentro mantenido con el ministro de Exteriores griego también sirvió para tratar las relaciones bilaterales entre España y Grecia, especialmente en aspectos económicos. En este contexto, ambos diplomáticos examinaron el margen de mejora en la cooperación mutua y abordaron asuntos de actualidad en la Unión Europea.

Ante los interrogantes de los medios, Albares se refirió también a la oficialidad del catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas. El ministro precisó que estas lenguas formaron parte de la conversación con su homólogo heleno y con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aunque no ofreció detalles acerca del sentido o alcance de dichas conversaciones.

En cuanto a la situación de Gibraltar, Albares comunicó que el acuerdo entre las partes ya se encuentra en el Consejo europeo y que su llegada al Parlamento para la ratificación es inminente. No especificó si prevé que este trámite finalice antes de la implantación del nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES), programada para el 10 de abril.

Finalmente, el titular de Asuntos Exteriores respondió sobre la posibilidad de que el Gobierno elimine a ETA de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Albares afirmó que no dispone de información ni ha recibido ninguna indicación sobre que se contemple adoptar una decisión de este tipo, según recogió el medio.

