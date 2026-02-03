Espana agencias

Aficionados del Inter no viajarán hasta 23 de marzo por lanzar petardo a meta de Cremonese

Guardar

Roma, 3 feb (EFE).- El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, anunció este martes que los aficionados del Inter de Milán no podrán viajar como visitantes hasta el próximo 23 de marzo, como sanción después de que un seguidor 'nerazzurro' lanzara al campo un petardo que afectó al meta del Cremonese en la última jornada.

"A raíz de los graves disturbios ocurridos, el ministro del Interior ha prohibido los desplazamientos de los aficionados del Inter hasta el 23 de marzo de 2026, así como la venta de entradas para los mismos partidos a los residentes en Lombardía", informó el ministerio.

La prohibición excluye el duelo ante el Milan del próximo 8 de marzo, que se disputará en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) que comparten ambos equipos.

En el minuto 50 de partido, disputado el pasado 1 de febrero, un aficionado del Inter lanzó el petardo hacia la portería del italo-indonesio Emil Audero, meta que acabó en el suelo con signos visibles de desconcierto, con el oído afectado y algo de quemadura en el externo de su pierna derecha, tal y como le hizo saber al colegiado.

El club interista, además, podrá recibir en las próximas horas una sanción económica de la Serie A.

El Inter ganó el duelo 0-2, celebrado en el Estadio Giovanni Zini de Cremona (norte) y se afianzó en lo más alto de la tabla.

Audero, que eligió jugar con la selección indonesia, es curiosamente exjugador del Inter de Milán, en el que militó durante la temporada 2023-24, en la que saltó al terreno de juego en 4 partidos de Serie A, 1 en Copa Italia y 1 en Liga de Campeones.

El presidente del Inter de Milán, Giuseppe Marotta, condenó lo sucedido al término del choque. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Educación actualiza el acceso a la Inspección con preguntas breves de todo el temario

Infobae

Piden a la Fiscalía que se impida un congreso en Ciudad Real que vincula vacunas y autismo

Infobae

Los Mossos evitan el accidente de un camionero que sufrió un ictus mientras conducía

Infobae

Una clasificación europea para ahogar las penas, el reto del Casademont ante el DVTK

Infobae

Luca Marini y Joan Mir, entre los más rápidos de la primera jornada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los conservadores europeos piden a

Los conservadores europeos piden a Bruselas evaluar la regularización masiva de migrantes en España: “Desencadenará un ‘goteo’ imparable de movimiento por todo el continente”

El Gobierno de Ayuso externaliza el tercer servicio sanitario del hospital público de Vallecas: ahora las resonancias porque no “hay recursos propios”

Junts respaldará el incremento de las pensiones, pero tumbará el escudo social del Gobierno

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

ECONOMÍA

Europa entregó 110 millones a

Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

Andalucía se enfrenta a Bruselas: Europa le pide eliminar su registro de pisos turísticos por duplicarse con el nacional

El Ayuntamiento de Madrid destina 1.078 viviendas a alquiler asequible dirigidas a jóvenes y familias con menores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la subida del SMI: “Aunque estés cobrando más del salario mínimo, tu sueldo también se podría incrementar”

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona