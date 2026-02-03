Espana agencias

Adelante exige conocer qué ha pasado con la subvención europea a la línea Andalucía-Madrid

Sevilla, 3 feb (EFECOM).- Adelante Andalucía ha exigido este martes una auditoría con el objetivo de conocer qué ha pasado con los 111 millones de euros que la Comisión Europea concedió al Gobierno español para la renovación de la línea de alta velocidad entre la región y Madrid.

El portavoz parlamentario de Adelante, José Ignacio García, ha denunciado que la Comisión también alertó por escrito al Estado, en 2023, de que la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid se encontraba "obsoleta", por lo que se ha preguntado, en declaraciones a los medios desde Sanlúcar la Mayor (Sevilla), cómo se puede explicar esto a las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero.

García ha apuntado que la Comisión concedió 111 millones de euros para arreglar la línea ferroviaria, pero que nada se sabe sobre si se gastó ese dinero para lo que estaba previsto o no, por lo que ha urgido una auditoría para conocer a dónde se ha destinado "hasta el último céntimo".

"No vaya a ser que se lo hayan estado llevando las subcontratas, estas multinacionales de turno que, entre que explotan a los trabajadores y no hacen su trabajo cobrando de lo público... No vaya a ser que estén detrás del accidente", ha arremetido el portavoz de la formación andalucista. EFECOM

