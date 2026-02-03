Espana agencias

137-128. Los Grizzlies pueden con Anthony Edwards y sus 39 puntos

Guardar

Washington, 2 feb (EFE).- Los Memphis Grizzlies se impusieron este lunes a los Minnesota Timberwolves por 137-128, a pesar de los 39 puntos de Anthony Edwards, y con la atención puesta en la situación de Ja Morant en los últimos días del mercado de traspasos.

Jaren Jackson Jr. anotó 30 puntos para Memphis (19-29), mientras que Ty Jerome, que jugaba su segundo partido tras perderse 46 por lesión, aportó 19 puntos, 8 asistencias y 6 rebotes.

Los Grizzlies solo fueron a remolque durante los primeros minutos de partido, hasta que tomaron el mando con el 19-17 con una canasta obra de Jaylen Wells, que terminó con 18 puntos en su cuenta particular.

Para los Timberwolves (31-20), Edwards fue autor de 39 puntos y 7 rebotes, mientras que Jaden McDaniels contribuyó con 29, Donte DiVincenzo con 21 y Julius Randle con 19.

Pero el banquillo de los Timberwolves solo aportó 13 puntos esta noche en Memphis, mientras que el de los Grizzlies marcó la diferencia con 52 puntos.

En canario Santi Aldama fue baja por cuarto partido consecutivo por una lesión en la rodilla.

Timberwolves y Grizzlies están envueltos en rumores de traspasos en estas últimas horas del mercado, que cierra este jueves.

Mientras los Grizzlies estarían valorando la salida de Ja Morant, que fue baja para este partido, los Timberwolves estarían ofertando para adquirir a Giannis Antetokounmpo, que según ESPN ha pedido a los Milwaukee Bucks el traspaso. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El rey preside la entrega de despachos a los 121 nuevos jueces, junto a la cúpula judicial

Infobae

CEAR denuncia la larga espera para lograr asilo en España: 218.731 aguardan una respuesta

Infobae

Hoy, martes, la llegada de frentes mantendrá la lluvia y viento en la península y Baleares

Infobae

La primera sesión de control de este año en el Senado abordará desde Adamuz a las balizas

Infobae

Sam Darnold, de Seahawks, elogia liderazgo de Drake Maye en los Pats

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El 12% de los aspirantes

El 12% de los aspirantes que quisieron ingresar en 2025 en la Guardia Civil tenían más de 35 años (de los que 253 ya habían cumplido los 40) y solo el 4,5% tenían un máster o doctorado

El fugitivo Solomon no colabora con Almeida: asegura que solo se llevó 175.000 euros de los 2,5 M que cobró por las mascarillas defectuosas que entregó al Ayuntamiento de Madrid

Negociación a contrarreloj del Gobierno para salvar la subida de las pensiones: el bloqueo político obliga a dividir el decreto social

La retribución de los abogados de oficio aumentará y será mayor si alcanzan acuerdos

La Generalitat expedienta a un funcionario por adjudicar una de las viviendas protegidas de Alicante a su mujer: omitió datos clave sobre la unidad de convivencia

ECONOMÍA

La vivienda estrena 2026 con

La vivienda estrena 2026 con la mayor subida de precios en 20 años y la escalada del alquiler cerca del doble dígito

España, entre los cuatro únicos países de Europa en los que la pensión pública es suficiente para vivir

Iryo abonará un anticipo de 35.000 euros a las familias de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz

El Supremo lo deja claro: enfermar o coger permisos no puede hacerte perder incentivos salariales

Sorteo 4 de Super ONCE: números ganadores del 2 de febrero del 2026

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido