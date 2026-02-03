137-128. Los Grizzlies pueden con Anthony Edwards y sus 39 puntos

Washington, 2 feb (EFE).- Los Memphis Grizzlies se impusieron este lunes a los Minnesota Timberwolves por 137-128, a pesar de los 39 puntos de Anthony Edwards, y con la atención puesta en la situación de Ja Morant en los últimos días del mercado de traspasos.

Jaren Jackson Jr. anotó 30 puntos para Memphis (19-29), mientras que Ty Jerome, que jugaba su segundo partido tras perderse 46 por lesión, aportó 19 puntos, 8 asistencias y 6 rebotes.

Los Grizzlies solo fueron a remolque durante los primeros minutos de partido, hasta que tomaron el mando con el 19-17 con una canasta obra de Jaylen Wells, que terminó con 18 puntos en su cuenta particular.

Para los Timberwolves (31-20), Edwards fue autor de 39 puntos y 7 rebotes, mientras que Jaden McDaniels contribuyó con 29, Donte DiVincenzo con 21 y Julius Randle con 19.

Pero el banquillo de los Timberwolves solo aportó 13 puntos esta noche en Memphis, mientras que el de los Grizzlies marcó la diferencia con 52 puntos.

En canario Santi Aldama fue baja por cuarto partido consecutivo por una lesión en la rodilla.

Timberwolves y Grizzlies están envueltos en rumores de traspasos en estas últimas horas del mercado, que cierra este jueves.

Mientras los Grizzlies estarían valorando la salida de Ja Morant, que fue baja para este partido, los Timberwolves estarían ofertando para adquirir a Giannis Antetokounmpo, que según ESPN ha pedido a los Milwaukee Bucks el traspaso. EFE