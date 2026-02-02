Espana agencias

Tellado comparte con Ayuso que Sánchez busca cambiar el censo con la regularización: "No va de papeles, va de papeletas"

Miguel Tellado acusa al presidente del Gobierno de intentar modificar el padrón electoral a través de la regularización masiva de extranjeros, alineándose con las críticas de Isabel Díaz Ayuso sobre presuntas maniobras para alterar procesos democráticos en España

Ante la creciente controversia en torno a la regularización masiva de inmigrantes en España, Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular (PP), declaró que esta iniciativa no se limita a cuestiones administrativas, sino que afecta directamente al proceso democrático al incidir en el censo electoral. Según indicó el medio Europa Press, estas declaraciones se produjeron tras unas jornadas sobre funcionarios de prisiones organizadas por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, donde Tellado respondía a preguntas sobre las afirmaciones previas de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con Europa Press, Tellado respaldó las críticas de Ayuso, quien afirmó en Telecinco que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta alterar el padrón electoral mediante la regularización masiva de extranjeros. Ayuso sostuvo que el Ejecutivo promueve una “inmigración de subsidio” y quiere atraer “inmigrantes pobres” para que dependan del Gobierno central, argumentando que esta estrategia tiene la finalidad de manipular los censos y modificar la realidad democrática de España. En respuesta a estas palabras y al ser consultado sobre si comparte la visión de Ayuso, Tellado señaló que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha explicado en detalle la posición de la formación sobre este asunto.

Tal como detalló Europa Press, Tellado expresó ante los medios: “Esto no va de papeles, va de papeletas. Y esa es la intencionalidad clara del Gobierno de sumar y de todos los partidos de la ultraizquierda que acompañan a Pedro Sánchez”. El secretario general del PP sugirió que la regularización de extranjeros planteada por el Ejecutivo responde a motivos electorales, con el objetivo de influir en los próximos procesos de votación.

Las declaraciones de Tellado y Ayuso se enmarcan en un contexto en el que el Gobierno ha propuesto mecanismos para la regularización de inmigrantes mediante decretos que engloban medidas sociales y cambios en la protección de derechos. Según informó Europa Press, el Gobierno ha impulsado un decreto denominado 'escudo social', cuya finalidad es proteger a los sectores más vulnerables y garantizar la revalorización de las pensiones. No obstante, tras la negativa de fuerzas políticas como PP, Vox y Junts a la aprobación de este decreto en el Congreso, el Ejecutivo evalúa separar el texto original en dos proyectos diferentes para facilitar su tramitación.

El medio reportó que Sumar, socio minoritario del Gobierno, manifestó su disposición a dividir el 'decreto ómnibus', siempre que los textos referidos a la revalorización de las pensiones y al escudo social se aprueben simultáneamente en el Consejo de Ministros y exista acuerdo, especialmente con Junts, para asegurar la continuidad de la prórroga de la prohibición de desahucios a familias vulnerables. No obstante, la preferencia de Sumar sigue siendo la aprobación de un solo documento, aunque no se oponen a una metodología legislativa alternativa, siempre y cuando no se interrumpa la moraatoria relativa a los desalojos.

El PP, por su parte, insiste en que el decreto debe centrarse de manera exclusiva en la revalorización de las pensiones para asegurarse de que cuenta con el respaldo de su grupo parlamentario. Europa Press recogió la postura de Tellado, quien declaró: “El Gobierno sabe que si quiere revalorizar las pensiones de los jubilados en España tiene el apoyo del Partido Popular”. Al mismo tiempo, advirtió que el partido no prevé respaldar medidas que, según su criterio, puedan perjudicar a los propietarios ante la ocupación de viviendas.

Esta discusión política se produce en un momento en el que el futuro de determinadas políticas sociales y su impacto sobre sectores específicos de la población, como los jubilados y las familias en riesgo de desahucio, dependen del rumbo que tome el proceso legislativo en el Congreso. Europa Press documentó cómo la negociación avanza entre las diferentes fuerzas políticas, con la atención puesta en las posibles consecuencias de la regularización de inmigrantes no solo sobre el tejido social, sino también sobre la identidad del electorado.

El debate sobre la regularización y sus eventuales repercusiones en el padrón electoral ha suscitado reacciones opuestas dentro del arco parlamentario. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de proteger a los colectivos más vulnerables y garantizar derechos básicos, la oposición conserva sus recelos con respecto a la finalidad real de estas medidas, poniendo la atención en las posibles alteraciones del proceso electoral.

