Sumar acusa a Feijóo de "escurrir el bulto" en la comisión de la dana y de no pedir perdón a las víctimas

Durante una rueda de prensa celebrada el lunes en Madrid, Ernest Urtasun afirmó que “esa actitud es una falta de respeto total y absoluta, no solo a la Cámara y a los diputados, sino también a las víctimas de la dana, que merecen información veraz y que merecen que se dé la cara”, haciendo referencia a la reciente comparecencia del líder del Partido Popular. El portavoz de Sumar planteó en este contexto críticas directas contra Alberto Núñez Feijóo por su intervención ante la comisión parlamentaria que analiza la gestión y las consecuencias derivadas de la Depresión Aislada en Niveles Altos (dana), según consignó el medio Europa Press.

En sus declaraciones, Urtasun, quien también ocupa el cargo de ministro de Cultura, consideró que Feijóo “ha escurrido el bulto constantemente” a lo largo de su comparecencia, expresión con la que buscó subrayar la falta de respuestas precisas y elusión de responsabilidades del dirigente popular. De acuerdo con la información divulgada por Europa Press, Urtasun lamentó que Feijóo no respondiera a las cuestiones planteadas por los diputados durante la comisión, lo que, en palabras del portavoz de Sumar, supuso no solamente una oportunidad perdida para aclarar los hechos investigados sino también una ocasión desaprovechada para pedir disculpas a quienes sufrieron las consecuencias del fenómeno meteorológico.

Urtasun aprovechó la ocasión para señalar que el Partido Popular, a su juicio, volvió a incurrir en estrategias orientadas a “encubrir la irresponsabilidad” que atribuyó al expresidente valenciano Carlos Mazón. Según relató el medio, el portavoz enfatizó que Feijóo no ofreció “las explicaciones que tocaba” sobre las conversaciones mantenidas con Mazón, sugiriendo que la formación conservadora replicó la actitud de evasión que ya había criticado anteriormente.

Sumar reclama transparencia y asume que las respuestas pendientes de Feijóo en la comisión resultan necesarias para esclarecer los hechos y proporcionar tranquilidad tanto a la Cámara como a los afectados directos por el fenómeno meteorológico conocido como dana. Según detalló Europa Press, las intervenciones de Urtasun incluyeron varias demandas de información sobre el proceso de toma de decisiones y las relaciones políticas entre diferentes responsables institucionales durante y después del episodio de la dana.

La comparecencia en la comisión, que busca examinar la gestión política y la cadena de decisiones adoptada ante el temporal que causó daños significativos en varias regiones, ha suscitado un intenso debate parlamentario. Europa Press reportó que Sumar, a través de su portavoz, considera imprescindible que el líder del Partido Popular asuma responsabilidades y facilite un mayor grado de transparencia, no solamente frente a los diputados sino también ante la ciudadanía y quienes resultaron afectados por la dana.

Los cuestionamientos expuestos por Urtasun incluyen además reproches por la supuesta falta de explicaciones respecto a los contactos mantenidos entre Feijóo y otras autoridades autonómicas. El portavoz de Sumar insistió, de acuerdo con Europa Press, en que se requerían aclaraciones detalladas que, en su opinión, el presidente del Partido Popular no proporcionó durante su intervención en la comisión del Congreso.

A lo largo de su comparecencia pública, según publicó Europa Press, Urtasun sostuvo que la falta de asunción de responsabilidades por parte de los dirigentes políticos no se limita a las comparecencias formales, sino que tiene impactos directos sobre la percepción pública de la rendición de cuentas y la transparencia institucional. El portavoz de Sumar reiteró su demanda de que se presten “explicaciones que tocan” en momentos de crisis y cuando los efectos de fenómenos extremos como la dana han provocado daños materiales y personales de consideración en distintos territorios.

Europa Press relató que las declaraciones del titular de Cultura se suman a un contexto de acusaciones cruzadas entre formaciones políticas sobre la gestión de las consecuencias de la dana y la necesidad de que los responsables públicos comparezcan con mayor claridad ante las comisiones parlamentarias abiertas por este motivo. Desde Sumar se reclama que los procesos de investigación y esclarecimiento permitan tanto revisar lo sucedido como asegurar que experiencias similares cuenten con una respuesta más adecuada en el futuro.

La intervención de Urtasun y la postura asumida por Sumar tienen el objetivo, según la cobertura de Europa Press, de presionar para que el debate parlamentario avance hacia una mayor transparencia, de modo que tanto los diputados como los ciudadanos cuenten con la información precisa acerca de cómo se gestionó esta crisis meteorológica y cuáles fueron las decisiones adoptadas en las distintas instancias responsables.

El medio Europa Press precisó que las demandas expresadas por Urtasun se inscriben en el entorno de una comisión en la que diferentes grupos parlamentarios exigen responsabilidades y claridad a los principales líderes políticos, sobre todo en los asuntos que involucran episodios y fenómenos naturales que han provocado daños en la población. La petición de disculpas a las víctimas por parte de Feijóo fue uno de los puntos particularmente subrayados en la conferencia de prensa, reflejando el énfasis de Sumar en la necesidad de reconocimiento y reparación para quienes padecieron los efectos de la dana.

A lo largo de su comparecencia ante los medios, Urtasun también se refirió a la importancia que, a su juicio, tiene el rol de las comisiones parlamentarias como espacio de rendición de cuentas y como foro para obtener explicaciones veraces de los responsables de la gestión pública de situaciones de emergencia. Según publicó Europa Press, el portavoz reiteró la necesidad de evitar “actitudes evasivas” como las que atribuyó al líder del Partido Popular.