Espana agencias

Feijóo sale "muy satisfecho" de comparecer por la dana y cree que se usan las victimas para "echar una mano a Alegría"

Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho salir "muy satisfecho" de su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024 porque ha contado "la verdad". Dicho esto, ha denunciado que se "utilice" a las víctimas de esa tragedia para "echar una mano" a la candidata socialista Pilar Alegría ante las elecciones aragonesas del 8 de febrero.

En declaraciones a los medios a las puertas de la comisión de investigación, Feijóo se ha quejado de que varios grupos parlamentarios llevasen el discurso escrito y no le dejaran contestar a las preguntas que le han formulado. "Yo creo que ha sido corta, debería de ser un poco más amplia para que pudiera contestar", ha apostillado.

No obstante, el presidente del PP ha asegurado que en lo que ha podido contestar se sentía "muy satisfecho" porque ha "dicho la verdad". "Y aunque en España actualmente la política no valore la verdad, yo es lo único que valoro en la política", ha enfatizado.

En este punto, el jefe de la oposición ha criticado que con su comparecencia se buscase ayudar a la candidata socialista en las elecciones de Aragón del próximo domingo. "Utilizar a las víctimas de la dana para echarle una mano a la candidata Alegría en las elecciones de Aragón es un desprecio otra vez a las víctimas", ha apostillado.

VE UN "DESPRECIO" AL PARLAMENTO NO DEJARLE RESPONDER

Además, ha asegurado que pedir a un compareciente que acuda a la comisión pero luego no "dejarle responder a las preguntas", "es un desprecio al Parlamento. "Y el hecho de que no le haya gustado a ERC o Bildu mis contestaciones, me voy muy tranquilo, porque efectivamente a mí tampoco me gusta lo que representa Bildu y lo que representa Esquerra Republicana con dos formas de medir las cosas", ha enfatizado.

En este sentido, ha recriminado al portavoz de Bildu, Oskar Matute, que haya hablado de "de víctimas, de delitos y de ilícitos" cuando, según ha dicho, "cualquier persona que tenga corazón y memoria" respondería como ha hecho él durante la comparecencia.

También ha cargado contra el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al que ha acusado de exhibir "superioridad moral" mientras hacía de "colaborador indispensable del Gobierno". A su entender, "echaba una mano" al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida y, a la vez "criticaba la gestión de la dana".

ILLA Y LA CRISIS DE RODALIES

En cuanto a las críticas por comparar la ausencia del presidente de la Generalitat Salvador Illa tras la crisis de Rodalies con la de Mazón, Feijóo ha respondido que él le dio la razón al Gobierno de Illa.

"Yo no participo de la calumnia como forma de hacer política. He dicho que la Generalitat y el presidente de la Generalitat no tenían ninguna responsabilidad por el hecho de no estar en ese comité de crisis de Rodalies. Por supuesto, no tienen ninguna responsabilidad", ha manifestado.

Al ser preguntado cómo valora la intervención del portavoz de Junts, Josep María Cervera, el líder del PP ha señalado que, en su opinión, ha sido "correcto" porque le ha interrogado sobre "cosas concretas" y no le ha "insultado" ni "descalificado".

De la misma manera, ha indicado que el diputado de Junts "no ha prejuzgado" y "simplemente ha preguntado". "Es la primera vez que veo en una comisión parlamentaria en la que se le pide a una persona que comparezca para responder y formuladas las preguntas, no le dejan responder", ha finalizado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La UCO ubica a los acusados del crimen de Roquetas en las zonas de los hechos por sus móviles

El análisis de llamadas, mensajes y conectividad elaborado por la Guardia Civil indica coincidencia temporal y espacial entre los sospechosos y la escena del homicidio durante el 3 de enero de 2021, según el informe expuesto ante el tribunal

La UCO ubica a los

El TS pide informe médico después de que Koldo haya pedido declarar por videoconferencia en la vista previa al juicio

El TS pide informe médico

Vox dice que no hay avances en Extremadura e insiste en entrar en el Gobierno autonómico: ¿Para qué creamos el partido?

El portavoz nacional de Vox, José María Fúster, asegura que las conversaciones con el PP regional permanecen estancadas y recalca que el objetivo de la formación es participar en el ejecutivo con funciones y presupuesto definidos

Vox dice que no hay

Morant no cree que Feijóo condene los insultos de una concejal del PP a Pedro Sánchez: "es el líder de los odiadores"

La titular de Ciencia, Diana Morant, expresó en La Sexta que Alberto Núñez Feijóo evita rechazar agravios contra Pedro Sánchez y atribuyó al liderazgo popular una estrategia que, según ella, fomenta hostilidad e impunidad en la política española

Morant no cree que Feijóo

Feijóo, sobre si condena el insulto de una concejal del PP a Sánchez: "Por supuesto"

Feijóo, sobre si condena el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer de unos 30

Una mujer de unos 30 años, en estado crítico con fracturas y quemaduras tras una agresión en su vivienda en Madrid

Pérez Llorca suscribe las palabras de Feijóo en el Congreso y defiende que el PP “sí asumió responsabilidades” tras la DANA

Adif pide a las operadoras ferroviarias suspender los últimos viajes del lunes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona

Hernando admite que se reunió con Leire Díez, que aseguraba que había una presunta investigación de la “policía patriótica” contra Pedro Sánchez

Detienen al sexto fugitivo de la lista de ‘Los 10 más buscados’: Julián Herrero Nieto, reclamado por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este martes 3 de febrero del 2026

Vivienda ordena retirar más de 86.000 anuncios de pisos turísticos y de temporada ilegales de las plataformas digitales

Sorteo 3 de Super ONCE: último resultado este lunes 2 de enero

Super ONCE: números ganadores del Sorteo 2 de este lunes 2 de febrero

Sorteo 1 de Super ONCE: números ganadores este lunes 02 de febrero del 2026

DEPORTES

Así es el Estadio de

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido

La extenista que narra su historia y la de quienes no triunfaron en el deporte: “Un día me preguntaron: ‘¿Cuándo lo vas a dejar? ¿No ves que no llegas?’”

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’