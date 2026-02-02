Feijóo insta al Congreso a pedir también los mensajes de ministros y cargos del Gobierno la tarde de la dana

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha animado a la comisión de investigación del Congreso sobre la dana de 2024 a pedir los mensajes que ministros y cargos del Gobierno se cruzaron la tarde-noche de aquella tragedia, y no sólo los suyos, que ya dio al juzgado de Catarroja.

En su comparecencia ante la comisión de investigación, varios grupos han instado a Feijóo a dar a conocer más mensajes suyos enviados a dirigentes del PP en aquellas horas, pero ha contestado que sólo se comunicó con el entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, y con otros dos mandatarios autonómicos de otras zonas azotadas por la dana, el socialista Emiliano García Page, de Castilla-La Mancha, y el 'popular' Juanma Moreno, de Andalucía.

Pero, a renglón seguido, ha contraatacado instando a conocer también los mensajes enviados por cargos socialistas. "Me gustaría tener los mensajes de las autoridades competentes en la gestión de la DANA, de la ministra de Defensa, del ministro de Interior", ha señalado.

A su juicio, también "es necesario conocer los mensajes de la delegada del gobierno, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar del director de la Agencia de Meteorología (AEMET), de la directora general de Protección Civil, y del secretario de Estado de Medio Ambiente. "Todas esas llamadas, si es que se produjeron, esos mensajes hacia el Cecopi y entre ellos creo que es muy relevante conocerlos", ha apostillado.

En todo caso, el líder del PP ha recalcado que él no ha "borrado mensajes" porque no tiene "nada que ocultar" y quiere que "se sepa la verdad", sobre todo para que la conozcan las víctimas. "Por eso no tengo ningún problema en dar mis mensajes, señoría", ha respondido a la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal.

ESTABA CENANDO CON UN MINISTRO

En otro momento ha remarcado que la noche de la tragedia participaba en una cena institucional en la que también estaban miembros del Gobierno de coalición: "Sería bueno que le pregunten ustedes al ministro que estaba conmigo compartiendo cena institucional si realmente se puso en contacto con la delegada del Gobierno", ha animado a los diputados.

Fuentes del PP aseguran que ese ministro era Óscar López, que acababa de ser nombrado titular de Transformación Digital y Función Pública tras haber sido director de gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa. En aquel acto, que tuvo lugar en el Teatro Real, estaba también la ministra de Seguridad Social, Elma Sáiz.

En Génova subrayan que la presencia del ex jefe de Gabinete de Sánchez en ese acto "es una muestra muy gráfica de cómo de preocupado estaba el Gobierno la noche del 29 de octubre de 2024".

Feijóo también ha recordado que aquel día Pedro Sánchez estaba "cenando en Bombay" y se ha preguntado si esa misma mañana la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, cogió un vuelo hacia Brasil, quizá porque no preveía los efectos que iban a tener las lluvias previstas en Valencia.