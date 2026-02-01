Yolanda Díaz afirma que "el PP quiere que la gente sufra" por no revalorizar las pensiones

Yolanda Díaz resaltó en un acto en Huesca la cifra de 319.434 pensionistas en Aragón que se han visto afectados, según sus palabras, por el voto en contra del Partido Popular al decreto que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de los desahucios. De acuerdo con la información recogida por el medio, Díaz manifestó que esta decisión perjudica directamente a quienes estaban a la espera de una mejora de 50 euros mensuales en sus prestaciones. En su intervención, la ministra subrayó que el Gobierno de España garantizará la protección de estos derechos pese al rechazo de la oposición.

Según publicó la fuente, la vicepresidenta segunda acusó tanto a Jorge Azcón, presidente de Aragón y candidato del Partido Popular en las elecciones del 8 de febrero, como al resto de la oposición, de adoptar posturas contrarias a la clase trabajadora por haber votado en contra de dicho decreto. Díaz afirmó que “el PP quiere que la gente sufra” y que sus decisiones han significado “golpear a 10 millones de pensionistas”. La ministra sostuvo que el propósito de las formaciones conservadoras es “causar dolor y echar a la gente con desahucios a la calle”, refiriéndose al rechazo de la medida que buscaba impedir los desalojos de los sectores más vulnerables.

El medio detalló que Yolanda Díaz participó en el acto central de Izquierda Unida-Movimiento Sumar en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner de Huesca, acompañada de la coordinadora general de Izquierda Unida Aragón y candidata a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea; la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; y el cabeza de lista por la provincia de Huesca, Vicente Guerrero. Durante su intervención, Díaz hizo hincapié en la importancia de la reciente regularización de personas migrantes, un decreto que según señaló ha sido objeto de rechazo por parte de PP y Vox, a quienes calificó de mantener posturas clasistas y racistas. Según la ministra, la aprobación de esta medida incrementa los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora en su conjunto.

Según consignó el medio, la líder de Sumar también abordó otras iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno, como la subida del salario mínimo interprofesional y las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos. Díaz aseguró que la subida del SMI ya ha sido resuelta y animó a los asistentes a no preocuparse por esta cuestión. La ministra defendió que “la reforma laboral no la hice yo, la hicisteis vosotras”, ubicando así a la ciudadanía como protagonista de los avances alcanzados.

Por otra parte, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, intervino destacando el rol de IU-Movimiento Sumar como alternativa al modelo económico y de protección social que, en su opinión, “deja fuera a la mayor parte de la sociedad”. Según la información del medio, Rego sostuvo que el Partido Popular está compitiendo con Vox en sus políticas sociales y acusó a ambas formaciones de rechazar la acogida de menores no acompañados y desmantelar los sistemas de protección infantil, con el consiguiente impacto negativo en los trabajadores del sector.

De acuerdo con lo informado, Rego también arremetió contra el modelo de desarrollo defendido por el Partido Popular al referirse al proyecto de construcción de un telecabina en Canal Roya y la privatización de servicios públicos. Afirmó que “la ley del más fuerte” se impone a derechos sociales y criticó que “la vivienda sea un lujo y no sea un derecho”. La ministra abogó por la introducción de leyes autonómicas que protejan más a los inquilinos y una fiscalidad progresiva que incremente los recursos destinados a servicios públicos.

El medio señaló que Rego insistió en la necesidad de que los contratos de alquiler que caducan este año se prorroguen y llamó a los militantes de IU-Movimiento Sumar a movilizarse para transformar la indignación individual en acción colectiva. También planteó la aprobación de una prestación universal por crianza y la reforma de la financiación autonómica para evitar que los recursos públicos beneficien a los sectores más adinerados.

Por su parte, Marta Abengochea, candidata a la Presidencia de Aragón por IU-Movimiento Sumar, expresó que “en nuestros pueblos y nuestros barrios lo único que nos salva es lo público”. Abengochea defendió la inversión en sanidad y educación accesibles independientemente del lugar de residencia, así como un sistema de servicios sociales incluyente. Propuso limitar el “perdón” fiscal de 300 millones de euros anuales en impuestos de sucesiones a los sectores de mayores ingresos con el objetivo de duplicar la inversión en servicios sociales.

El medio puntualizó que Abengochea remarcó la importancia de la papeleta de IU-Movimiento Sumar para obtener un escaño en la provincia de Huesca y así contrarrestar la representación de las derechas en el Parlamento aragonés. La candidata citó datos que indican que el Partido Popular obtiene el último escaño en Huesca con un 4,67% de los votos, mientras que las encuestas dan a IU-Movimiento Sumar un 4,56%, por lo que apeló a la participación del electorado progresista en los próximos comicios.

Durante el acto, las intervenciones enfatizaron que, frente a la tendencia a favorecer intereses de minorías económicas, el movimiento que representan busca consolidar políticas que refuercen los derechos sociales, laborales y de acceso a servicios básicos para el conjunto de la población. Todas las intervenciones, según reportó el medio, coincidieron en la necesidad de movilización para transformar el rechazo político en avances concretos que garanticen la protección social y laboral de los sectores más vulnerables, con un llamado específico a la acción política en las urnas para materializar estos objetivos.