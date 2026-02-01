López carga contra Ayuso por construir "un Madrid en contra de Madrid" y llama a los socialistas a "dar la batalla"

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha cargado este domingo contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a la que acusa de "construir un Madrid en contra de Madrid" con sus políticas de vivienda, sanidad o educación, y ha llamado a los socialistas a "dar la batalla" para recuperar la región en los próximos comicios.

Así lo ha trasladado López en su discurso durante el comité regional socialista, donde ha criticado las políticas "ideológicas" de Ayuso basadas en "recortes" y "privatización".

"Teniendo un 50% más de recursos, teniendo miles de millones más para gobernar, se recorta en la sanidad pública o en la universidad pública. No se ha recortado por necesidad. No, se ha recortado porque hay un plan detrás. Y ese plan pasa por deteriorar lo público para favorecer el negocio privado", ha relatado.

Así, en materia sanitaria, ha recordado la gestión de la pandemia y los "protocolos de la vergüenza". "Sabían que las residencias no estaban medicalizadas y aun así elaboraron unos protocolos de la vergüenza que evitaron la derivación de pacientes a los hospitales públicos. Los que tenían seguro médico fueron derivados con toda normalidad".

En este sentido, también ha criticado las declaraciones de la presidenta autonómica en las que aseguraba que detrás de la polémica por la investigación de la asistencia que se dio a los mayores en residencias están "cuatro frustrados que quieren vender libros". "Encima ahora persigue y ataca a las víctimas. ¿Cómo ahora se permite el lujo de decir que las asociaciones de víctimas son una banda de frustrados? Esto está pasando en Madrid", ha aseverado.

En vivienda, López ha criticado a la presidenta autonómica por favorecer que "las grandes fortunas" hagan "negocio" con ella. "La vivienda sigue encareciéndose en Madrid, cómo la gente normal no puede acceder, desde luego, a comprar y los alquileres están como están. Están construyendo un Madrid contra los madrileños para las grandes fortunas de dentro y de fuera", ha señalado.

Sobre educación, el líder de los socialistas madrileños ha reprochado la intención del Gobierno regional de aprobar un proyecto de ley universitaria que "incluso se ocultó a los rectores" y que "no aportaba nada a la universidad madrileña". "Al final, no ha llegado la ley. Demuestra que merece la pena defender la universidad pública", ha asegurado.

Para López, todos estos problemas son consecuencia de un modelo de gobierno ideológico que favorece lo privado frente a lo público: "Solo si se deteriora la universidad pública, entonces hay que irse a una universidad privada. Por lo tanto, es una opción ideológica. Madrid ha tenido más recursos que nunca y, sin embargo, eso no ha cambiado ni un ápice la política de apuesta por la privatización".

Así, López ha hecho un llamamiento a la movilización para frenar lo que considera un gobierno que solo beneficia a "unos pocos" y ha ensalzado el papel que podría tener el PSOE si gobierna.

"Somos un partido para gobernar, para hacer. Estamos para denunciar, sí, hay partidos que son solo de denuncia. Este partido es capaz de denunciar, pero sobre todo sabe gobernar. Imaginaos lo que podríamos hacer con los recursos de la Comunidad de Madrid y encima dos mil quinientos millones más. Imaginaos lo que estaría pasando a la universidad pública o a la sanidad pública. Vamos a darlo todo. Merece la pena. Porque en el futuro, en esta comunidad, habrá un Gobierno digno", ha concluido.