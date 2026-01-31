Espana agencias

Vox afirma que la regularización de migrantes supondrá que lleguen "millones de personas"

El secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha dicho que la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno va a suponer la "llegada de millones de personas" .

Lo ha dicho en declaraciones a los medios desde la protesta organizada por Vox este sábado al mediodía en Barcelona en contra de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

"Va a suponer, sin duda alguna, todavía más la saturación de las listas de espera en la sanidad, que va a saturar todavía más el mercado de la vivienda, que va a disparar, sin duda, la inseguridad en nuestras calles y que claramente va a comprometer todavía más la identidad de muchos barrios y de muchas de nuestras ciudades", ha expresado.

ADAMUZ

También se ha referido al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), y ha afirmado que la gestión del Gobierno ha sido "criminal", y que el ejecutivo se escuda bajo el cambio climático, textualmente.

Según él, el PSOE "ha demostrado que no tiene vergüenza y que está dispuesto a hacer absolutamente todo con tal de convertirse en el mayor enemigo del pueblo español".

EuropaPress

