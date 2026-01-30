Espana agencias

Žan Tabak debuta en el banquillo del MoraBanc recibiendo al Dreamland Gran Canaria

Guardar

Andorra La Vella, 30 ene (EFE).- Žan Tabak, nuevo entrenador del MoraBanc Andorra en sustitución del destituido Joan Plaza, debuta este sábado (19.00 horas) recibiendo al Dreamland Gran Canaria.

El club del Principado llega al partido con siete derrotas consecutivas que le costaron el puesto a Plaza y continua en antepenúltima posición después de haber realizado la peor primera vuelta de la historia del club en la Liga ACB con tan sólo 4 triunfos. El Recoletas San Pablo Burgos, que visita el sábado (21 horas) al Bàsquet Girona, está a sólo una victoria del MoraBanc Andorra.

El nuevo técnico del MoraBanc no entrena a un equipo desde el mes de junio. Su última aventura fue en el Trefl Sopot de Polonia dónde también coincidió con el escolta canadiense Aaron Best.

Ahora los dos coincidirán en el MoraBanc Andorra. El último proyecto de Žan Tabak en la Liga ACB fue en noviembre del 2021 cuando fue destituido del banquillo del San Pablo Burgos.

El croata recibirá un Dreamland Gran Canaria que tiene dos victorias más que los del Principado. Llegan al encuentro con tres derrotas consecutivas y los de Jaka Lakovic, en su último partido, venció al ERA Nymburk a la Basketball Champions League por 64-67.

Pero en la ACB le está costando mucho con un proyecto con jugadores de gran calidad como 'Nico' Brussino, Mike Tobey o Isaiah Wong. Además, tienen un reciente fichaje como Kassius Robertson que interesó al MoraBanc Andorra. También será un partido especial para el base francés Andrew Albicy que debutó en la ACB con el MoraBanc Andorra.

El Dreamland Gran Canaria ha ganado en sus últimas visitas en el Principado con un 71-91 en el septiembre del 2024 y con un 77-98 en diciembre del 2023.

Tabak tendrá la baja del escolta Xavier Castañeda.

1011857 EFE

vds/and/mr

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

David Notario se perderá lo que resta de temporada en el Rebi por una lesión en la rodilla

Infobae

Attaoui, en el quinteto de estrellas de 800 en los Millrose Games de Nueva York

Infobae

El Arsenal ata a la perla Max Dowman

Infobae

Almada: "Si ante el Girona repetimos los errores del Camp Nou sufriremos de igual forma"

Infobae

Hidalgo no descarta más fichajes ante las inminentes salidas de Rubén López y Bauchmann

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso paga 18,2 millones para

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

El PIB español supera expectativas y cierra 2025 con un crecimiento del 2,8% tras un inesperado acelerón en el cuarto trimestre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 30 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El IPC arranca el año moderándose cinco décimas hasta el 2,4%, su nivel más bajo en siete meses

DEPORTES

Un Alcaraz lesionado se impone

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League