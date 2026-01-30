Žan Tabak debuta en el banquillo del MoraBanc recibiendo al Dreamland Gran Canaria

Andorra La Vella, 30 ene (EFE).- Žan Tabak, nuevo entrenador del MoraBanc Andorra en sustitución del destituido Joan Plaza, debuta este sábado (19.00 horas) recibiendo al Dreamland Gran Canaria.

El club del Principado llega al partido con siete derrotas consecutivas que le costaron el puesto a Plaza y continua en antepenúltima posición después de haber realizado la peor primera vuelta de la historia del club en la Liga ACB con tan sólo 4 triunfos. El Recoletas San Pablo Burgos, que visita el sábado (21 horas) al Bàsquet Girona, está a sólo una victoria del MoraBanc Andorra.

El nuevo técnico del MoraBanc no entrena a un equipo desde el mes de junio. Su última aventura fue en el Trefl Sopot de Polonia dónde también coincidió con el escolta canadiense Aaron Best.

Ahora los dos coincidirán en el MoraBanc Andorra. El último proyecto de Žan Tabak en la Liga ACB fue en noviembre del 2021 cuando fue destituido del banquillo del San Pablo Burgos.

El croata recibirá un Dreamland Gran Canaria que tiene dos victorias más que los del Principado. Llegan al encuentro con tres derrotas consecutivas y los de Jaka Lakovic, en su último partido, venció al ERA Nymburk a la Basketball Champions League por 64-67.

Pero en la ACB le está costando mucho con un proyecto con jugadores de gran calidad como 'Nico' Brussino, Mike Tobey o Isaiah Wong. Además, tienen un reciente fichaje como Kassius Robertson que interesó al MoraBanc Andorra. También será un partido especial para el base francés Andrew Albicy que debutó en la ACB con el MoraBanc Andorra.

El Dreamland Gran Canaria ha ganado en sus últimas visitas en el Principado con un 71-91 en el septiembre del 2024 y con un 77-98 en diciembre del 2023.

Tabak tendrá la baja del escolta Xavier Castañeda.

1011857 EFE

vds/and/mr