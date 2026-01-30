Espana agencias

Žan Tabak: "Cuando se hace un cambio de entrenador siempre hay un aire positivo"

Andorra La Vella, 30 ene (EFE).- Žan Tabak, nuevo entrenador del MoraBanc Andorra, es optimista pero cauteloso antes de realizar su debut el sábado (19 horas) con la visita del Dreamland Gran Canaria, por lo que ha destacado este viernes que "cuando se hace un cambio de entrenador siempre hay un aire positivo".

El de Split cree que tiene que realizar más trabajo mental que táctico. "No es mi primera experiencia en una situación así y puedo comparar situaciones previas. Siempre que afrontas un reto así te encuentras jugadores con moral baja, derrotada y lo primero que tienes que hacer es trabajar el aspecto mental. No tengo que hacer cambios tácticos porque no hay tiempo y debemos utilizar cosas que ya están y utilizarlas mejor".

Asimismo, tiene claro lo que necesita el equipo. "Defensa. No inventaré una defensa nueva ni haré retoques tácticos. Poner más presión al balón, pasar bloqueos duros y más responsabilidad individual. Voy a intentar simplificar cosas lo máximo que pueda, pero esto es ACB. Está liga es muy complicada y no se puede relajar uno a nivel defensivo".

Tabak, desde su llegada, ha hablado con cada jugador personalmente. "Hay que hablar con cada jugador y a ver cómo te puede ayudar y, al final, negociar para encontrar un punto medio".

El técnico no ha analizado al Dreamland Gran Canaria, su rival del sábado. "Yo sólo pienso en mi equipo y no me importa el rival. Tenemos que pensar en nosotros y mejorar y levantar el ánimo. El resto es secundario".

Eso sí, está preocupado con muchos aspectos del equipo. "Hay muchas cosas que me preocupan. Estos parciales que recibe el equipo están conectados en defensa. Queremos solucionar algunos aspectos y estamos buscando otro manejador de balón, pero repito, los parciales los reciben todos los equipos. Intentaré máximo con compromiso con los jugadores a nivel defensivo".

También pide el apoyo de la afición. "Les pido que estén con nosotros. Esto es una maratón y no un esprint. Necesitamos estar todos juntos. No creo que irá todo disparado para arriba, pero iremos poco a poco para conseguir la permanencia. No esfuerzos de pico y necesitamos empujar todos en la misma dirección. Entiendo que la afición esté frustrada y los jugadores también lo están".

También ha elogiado a Joan Plaza, quien fue su maestro y ahora sustituye en el MoraBanc. "Con Joan tengo muy buena relación y me senté con él antes de que se fuera de aquí. Es deporte profesional y son cosas que pasan. No ha hecho las cosas mal, pero estamos juzgados por los resultados. Llegó un momento que el equipo no competía como el club quería y ha pensado en este cambio. Soy profesional y yo hago mi trabajo".

En este sentido, no quiso desvelar lo que habló con Joan Plaza. "Primero me fijaré en mi parte del trabajo. Yo tengo toda la información, pero no hablaré de cosas que no tocan. Joan es amigo mío y me comentó sus experiencias y es una conversación privada". EFE

