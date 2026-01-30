Yeray regresa el lunes a Lezama: "Tengo muchas ganas de volver con vosotros"

Bilbao, 30 ene (EFE).- El jugador del Athletic Club Yeray Álvarez podrá volver el lunes a entrenarse con sus compañeros en Lezama tras cumplir ocho meses de la sanción de diez que le impuso la UEFA por dar positivo después de ingerir "de forma involuntaria" un medicamento preventivo contra la caída del cabello.

"Tengo muchas ganas de volver con todos vosotros, así que nada, os mando un fuerte abrazo", concluye el mensaje que publicó en redes sociales el defensa vizcaíno acompañado de un vídeo en el que se le ve ejercitándose en solitario en el gimnasio y en el campo de fútbol de Sondika.

"Son muchos meses sin poder entrenar con el equipo, muchos días lejos de los compañeros. Estar con los compañeros, las bromas, las risas, el día a día, la sensación de formar parte del equipo... eso es lo que más hecho de menos", admite en esa publicación el central de Barakaldo.

El pasado 10 de julio Yeray y el Athletic confirmaron que el futbolista había dado positivo en un control antidopaje en el partido de ida de la Liga Europa contra el Manchester United, el 1 de mayo.

"Desde que superé mi enfermedad, llevo años siguiendo un tratamiento contra la alopecia y, tras estudiar el caso, hemos comprobado que el positivo se dio porque tomé de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida", admitió entonces el jugador.

Posteriormente, el 8 septiembre la UEFA le impuso una sanción de diez meses al reconocer que no hubo intencionalidad y considerando probado que la ingestión de la sustancia prohibida se debió al tomar incorrectamente ese medicamento.

La sanción empezó a hacerse efectiva el 2 de junio. Después de ocho meses sin poder entrenarse en las instalaciones del Athletic el jugador podrá regresar a Lezama el lunes y competir a partir del 2 de abril.

Varios compañeros han respondido a la publicación de Yeray con mensajes de ánimo como los de Nico Williams (El muro está de vuelta), Iñaki Williams (Mi guerrero!!), Oihan Sancet (Te echamos de menos hermano) o Yuri Berchiche (Grande yerita, te echamos de menos ). EFE

