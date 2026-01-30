Espana agencias

World2Meet se refuerza con la compra de Altura y un acuerdo con Hoteles Globales

Palma, 30 ene (EFECOM).- El grupo turístico World2Meet (W2M), del grupo Iberostar, ha cerrado una operación estratégica para impulsar su crecimiento en Europa que incluye la adquisición del banco de camas Altura y la firma de un acuerdo comercial exclusivo a largo plazo con Hoteles Globales, con el fin de fortalecer su posición en la distribución hotelera europea.

La operación se enmarca en el plan de expansión de W2M y permitirá ampliar su capacidad de distribución y su propuesta de valor en mercados clave como Irlanda, el Reino Unido y el norte de Europa, ha detallado la entidad, con sede en Palma.

Como ha remarcado la organización, la integración de Altura aportará una sólida contratación hotelera, un equipo con amplia experiencia y una fuerte implantación en el mercado irlandés.

En paralelo, el acuerdo exclusivo con Hoteles Globales permitirá a la cadena diversificar su distribución, mejorar la ocupación fuera de la temporada alta y reforzar su posicionamiento en los principales mercados emisores europeos, apoyándose en la red comercial y el conocimiento de mercado de W2M.

Hoteles Globales cuenta con 57 establecimientos, con una presencia destacada en Baleares, además de Canarias, Andalucía, la Comunidad de Madrid, Asturias y Aragón.

El consejero delegado de W2M, Gabriel Subías, ha asegurado que la operación refuerza la estrategia de crecimiento a largo plazo del grupo en Europa.

Para esta compañía, la combinación de ambas operaciones consolida su papel como actor relevante en la distribución hotelera europea y refuerza su apuesta por un crecimiento sostenible y estable. EFECOM

