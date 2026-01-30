Volkswagen advierte de un posible ERE en Navarra si se reactivan los contratos relevo

Pamplona, 30 ene (EFECOM).- La dirección de Volkswagen Navarra ha advertido este viernes a los sindicatos de que la reactivación del contrato relevo manufacturero podría derivar en un desequilibrio de la plantilla fija y obligar a iniciar un proceso de ERE de extinción, si se formalizan los 93 contratos indefinidos vinculados a ese modelo.

Así lo ha trasladado al comité de empresa en una reunión en la que ha afirmado que "cumplirá estrictamente con la legalidad", después de que la Inspección de Trabajo haya ordenado hacer fijos a 93 eventuales, han informado fuentes sindicales.

Sin embargo, señala la UGT en un comunicado interno, la empresa ha señalado que, en caso de hacerse efectivo el requerimiento, la realización de los 93 contratos indefinidos provocaría un desequilibrio en la plantilla fija, superando las necesidades actuales, lo que "podría obligarle a iniciar un proceso de ERE de extinción".

En la reunión, además, la empresa ha confirmado un aumento de producción de 5.800 vehículos para 2026, lo que supone modificar los calendarios laborales inicialmente previstos.

Ante esta situación, UGT y CCOO presentaron una propuesta de acuerdo que quedaría anexa al expediente de regulación de 2026. Entre los puntos planteados destacan la reducción de días de ERTE, una compensación de dos jornadas de descanso individual para toda la plantilla y la entrega inmediata de los nuevos calendarios.

En materia de empleo, los sindicatos solicitan iniciar de manera urgente las contrataciones necesarias para el refuerzo del lanzamiento y reactivar el contrato relevo en las mismas condiciones previas. Además, piden que se facilite información y acompañamiento a los trabajadores eventuales.

La empresa se ha mostrado de acuerdo con la compensación, aunque su concreción queda pendiente de una próxima reunión. EFECOM