Viernes 30 de enero de 2026

.

TENIS ABIERTO AUSTRALIA

Melbourne (Australia). El número 1 mundial, el español Carlos Alcaraz, se enfrenta este viernes al alemán Alexander Zverev, tercero en el ranking de la ATP, y el defensor del título, el italiano Jannik Sinner, se ve las caras con el diez veces campeón en Melbourne, el serbio Novak Djokovic, en las semifinales masculinas del Abierto de Australia.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Redacción Deportes. Los dieciséis equipos clasificados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto en la fase liga de la Champions, entre los que se encuentran clubes históricos como el Real Madrid, el Inter de Milán, el PSG, la Juventus o el Atlético de Madrid, conocen este viernes, en el sorteo de emparejamientos que se celebra en la sede de la UEFA, su hoja de ruta para acceder a octavos de final en eliminatorias a doble partido.

(Texto)

- También se sortean los cruces de la eliminatoria de dieciseisavos ('play-offs') de la Liga Europa, en la que el Celta se enfrentará al PAOK griego o al Lille francés.

.

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Cornellà de Llobregat (Barcelona). El Espanyol, sexto clasificado y en puestos europeos, aunque acumula tres derrotas y un empate en sus cuatro últimos partidos, y el Alavés, decimoquinto y que pretende alejarse de la zona peligrosa, abren este viernes en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat (Barcelona) la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports.

(Texto) (Foto)

. Última hora de los partidos Oviedo-Girona, Osasuna-Villarreal, Levante-Atlético de Madrid, Elche-Barcelona

.

BALONCESTO EUROLIGA

Vitoria. Vitoria. El Kosner Baskonia, decimoséptimo clasificado, recibe este viernes a las 20.30 horas al Zalgiris Kaunas lituano, octavo, en la jornada 25 de la Euroliga en busca de un noveno triunfo que confirme su buen momento de juego y le permita escalar posiciones en la clasificación.

(Texto) (Foto)

.

BALONMANO EUROPEO

Redacción Deportes. La selección de Dinamarca, actual campeona olímpica y mundial, se mide a la de Islandia y la de Alemania, subcampeona en París 2024, a la de Croacia este viernes en las semifinales del Europeo masculino de balonmano de Dinamarca, Suecia y Noruega.

(Texto) (Foto)

.

AUTOMOVILISMO FÓRMULA 1

Redacción Deportes. Los primeros entrenamientos ('shakedown') de pretemporada de los equipos del Mundial de Fórmula Uno terminan este viernes con la quinta jornada de pruebas en el circuito de Barcelona-Cataluña.

(Texto)

.

INDUSTRIA DEL DEPORTE

.

GOLF SEVE BALLESTEROS

Santander. La Guardia Civil da a conocer los avances que se han producido en la investigación que se lleva a cabo por la desaparición de la estatua dedicada al golfista Severiano Ballesteros en Pedreña, su localidad natal. (Foto) (Vídeo)

.

------------------------------------------------------------

AGENDA INFORMATIVA

.

AUTOMOVILISMO

- Última jornada de los primeros entrenamientos ('shakedown') de pretemporada de los equipos del Mundial de Fórmula Uno en el circuito de Barcelona-Cataluña

- El piloto español Pepe Martí habla con la Agencia EFE antes del GP de Miami sobre su debut en la Fórmula E con el equipo Cupra Kiro, en busca de seguir creciendo en el mundo del motor y de conquistar los trazados urbanos más exigentes del mundo. (FOTO) (VÍDEO)

.

BALONCESTO

- Euroliga. 25ª jornada: Kosner Baskonia-Zalgiris Kaunas (20:30). (FOTO).

- Liga Endesa. Última hora de los partidos de la 18ª jornada Covirán Granada-Rio Breogán, MoraBanc Andorra-Dreamland Gran Canaria, Surne Bilbao-Joventut Badalona y Girona-Recoletas Salud San Pablo.

- NBA: Washington Wizards-Los Angeles Lakers (01.00), Boston Celtics-Sacramento Kings, New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies, New York Knicks-Portland Trail Blazers y Orlando Magic-Toronto Raptors (01.30), Denver Nuggets-Los Angeles Clippers y Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers (03.00), Utah Jazz-Brooklyn Nets (03.30) y Golden State Warriors-Detroit Pistons (FOTO) (04.00).

.

BALONMANO

- Europeo masculino, en Dinamarca, Suecia y Noruega (hasta 1 feb). Semifinales: Alemania-Croacia (17.45) y Dinamarca-Islandia (20.30), en Herning (Dinamarca). Quinto puesto: Portugal-Suecia (15.00), en Herning (Dinamarca).

.

CICLISMO

- AlUla Tour, en Arabia Saudí (hasta 31).

- Mundiales de ciclocrós, en Hulst (Países Bajos). Prueba mixta elite (13.30).

- Challenge Ciclista Mallorca (hasta 1). Trofeo Selva-Santuari de Lluc (154,3 km).

.

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Descenso femenino en Crans Montana (Suiza) (10:00).

.

FÚTBOL

- Sorteos de las eliminatorias de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones (12.00) y de la Liga Europa (13.00), en Nyon (Suiza).

- LaLiga EA Sports. 22ª jornada (FOTO): Espanyol-Alavés (21.00).

. Previas de los partidos Oviedo-Girona, Osasuna-Villarreal, Levante-Atlético de Madrid, Elche-Barcelon

- Barcelona. Entrenamiento en la ciudad deportiva (11.00, primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de Hansi Flick. (13.00)(FOTO)(VÍDEO)

- Atlético de Madrid. 11:30 horas en el Campo 4 del Centro Deportivo Majadahonda y posterior rueda de prensa de Diego Simeone (FOTO)(VÍDEO)

- LaLiga Hypermotion. 24ª jornada: Real Sociedad B-Las Palmas (20.30).

. Previas de los partidos Albacete-Zaragoza, Burgos-Leganés, Cultural Leonesa-Deportivo, Córdoba-Valladolid.

- Francia (jornada 20): Lens-Le Havre (21:00).

.

FÚTBOL SALA

- Acaba la primera fase de la Eurocopa masculina en Lituania, Letonia y Eslovenia (hasta 7).

.

GOLF

- Santander. La Guardia Civil da a conocer los avances que se han producido en la investigación que se lleva a cabo por la desaparición de la estatua dedicada al golfista Severiano Ballesteros en Pedreña, su localidad natal. (Foto) (Vídeo)

- PGA Tour. Farmers Insurance Open, en La Jolla, California) (hasta 1).

.

HOCKEY PATINES

- Liga de Campeones femenina. Previa de la cuarta jornada en la que el Vila-Sana recibe al Cerdanyola, el Fraga al Manlleu, el Palau al Benfica (POR) y el Telecable visita al Trissino (ITA).

.

MOTOCICLISMO

- Primeros entrenamientos (shakedown) de los equipos del Mundial de MotoGP en el circuito de Sepang (hasta 31). (3.00-11.00)

.

POLIDEPORTIVO

- Industria del deporte

.

TENIS

- Abierto de Australia, en Melbourne (hasta 1 feb). (FOTO).

. Semifinales masculinas: Carlos Alcaraz (ESP/1)-Alexander Zverev (ALE/3) a las 14:30 locales (4:30 CET, -1 GMT) y Novak Djokovic (SRB/4)-Jannik Sinner (ITA/2) 19:30 locales (9:30 CET, -1 GMT)

Final dobles mixto. Olivia Gadecki/John Peers (AUS) - Kristina Mladenovic/Manuel Guinard (FRA)

----------------------------------------------------------------

