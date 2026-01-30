Victoria en Francia; sin destacados resultados en Dubái

Madrid, 30 ene (EFE).- Tres carreras contaban este viernes con participación en el extranjero de caballos entrenados en España y una, la de Pau, en la cordillera pirenaica de Francia, se ha saldado con el triunfo de “Disillusion”, seis años de la cuadra Marisol que prepara en Madrid Cristina Buesa.

En Dubái, “Gelinotte” era novena y “San Sebastián”, cuarto.

“Disillusion” había dejado dos apuntes previos en la pista de arena de Pau y hoy ha dominado de salida a meta en los 1.200 metros de un hándicap de 10.100 euros de dotación, con el jockey francés Hugo Mouesan en la montura. Otro español, “Elufan”, cerró bien para ser tercero a menos de un largo del vencedor.

Los prismáticos de los aficionados españoles estaban sobre todo enfocados sobre todo en “Gelinotte”, una de las potrancas más destacadas la campaña pasada en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid, triple ganadora y laureada en el Gran Premio Subasta en otoño.

Propiedad de la cuadra Global y entrenada por el venezolano Efraín Arguinzones, la tres años afrontaba esta tarde los 1.400 metros del premio Mawj Stakes, una preparatoria de las 1.000 Guineas del Hipódromo de Meydan, con la monta del checo Václav Janácek, compañero en su última victoria.

“Gelinotte”, que partía por un cajón exterior, no se mostró cómoda en el recorrido y pese a los esfuerzos de su jockey no recortó y acabó a ocho cuerpos de la primera, “Taifuu”, yegua de origen danés.

“San Sebastián”, que venía de ser sexto en la propia pista de Meydan, arrancaba también muy por exterior y galopó en la zona trasera del poblado lote del hándicap de 1.600 metros que afrontaba. El tordo, exigido por Janácek, dejó un remate que le sirvió para ser cuarto a unos del tres cuerpos del cuatro años “The Final Raven”. EFE

fg/sab