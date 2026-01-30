Espana agencias

Unos 200 boxeadores de ocho países preparan la temporada en La Nucía

La Nucía (Alicante), 30 ene (EFE).- Unos 200 boxeadores procedentes de ocho países participan esta semana en el campamento internacional de preparación que se desarrolla en el Combat Sports Center de La Nucía con el objetivo de preparar la temporada 2026.

Estas jornadas de entrenamientos internacionales, organizadas por la Real Federación Española de Boxeo con el respaldo del Ayuntamiento de La Nucía y la Diputación de Alicante, reúne a deportistas, técnicos y entrenadores de España, Ucrania, China Taipéi, Reino Unido, Kazajistán, Suiza, Eslovaquia y Países Bajos.

Entre los participantes se encuentra prácticamente al completo la selección olímpica española, integrada por boxeadores que preparan sus próximas citas internacionales, como la World Boxing Cup Stage 1 de Brasil o el Campeonato de Europa de Bulgaria, pruebas puntuables para el ranking preolímpico de los Juegos de Los Ángeles 2028.

La delegación española cuenta, entre otros, con Enmanuel Reyes Pla, bronce olímpico en París 2024, Oier Ibarretxe, también olímpico en la capital francesa, además de Pablo Coy, Adrián Fresneda, Mariana Soto, Marta López, Dúnia Martínez y Claudia Alcañiz.

Este campamento sirve además de antesala al Boxam International Tournament Élite 2026, que se disputará del 2 al 8 de febrero en el pabellón Muixara de La Nucía y que contará con la participación de cerca de 300 boxeadores y boxeadoras de más de 20 países. EFE

pvb sm/jpd

