Una masa polar que entrará por el norte dejará el viernes precipitaciones y fuerte viento

Madrid, 30 ene (EFE).- La entrada de una masa polar marítima por el norte dejará este viernes precipitaciones generalizadas en toda la Península y Baleares, afectando especialmente a Galicia. Habrá también rachas muy fuertes de viento en varias zonas peninsulares.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que la inestabilidad se mantendrá en toda la Península y Baleares por el paso de frentes y la entrada por el norte de una masa polar marítima, que dejará cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, salvo en el extremo sureste.

Los mayores acumulados serán en Galicia y zonas aledañas, con probabilidad de ser persistentes, localmente fuertes y con tormenta y granizo.

Nevará en amplias zonas de la mitad norte, pudiendo bajar la cota hasta los 800/1.000 metros al final del día.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del territorio peninsular, ascendiendo en el extremo nordeste, mientras que las mínimas descenderán en el tercio sur, Galicia y oeste del Sistema Central, con ascensos en el tercio nordeste, fachada oriental y Baleares. Pocos cambios en el resto.

El viento será moderado en la Península y Baleares, alcanzando intensidades fuertes con rachas muy fuertes en el Cantábrico, norte de la vertiente atlántica, Alborán y gran parte de la meseta sur y del tercio oriental, sin descartar rachas huracanadas en cotas altas de las sierras del sureste.

En Canarias, vientos moderados y cielos nubosos al norte de las islas, poco nubosos en el resto.

.- GALICIA: cielos nubosos con probables nieblas matinales en zonas altas y precipitaciones débiles o moderadas que podrán ser localmente fuertes y en forma de granizo. Cota de nieve bajando de los 1.500/1.600 metros a los 1.000, con nevadas significativas en montañas de Lugo y Ourense.

Temperaturas en descenso, heladas débiles en zonas de montaña y vientos moderados con rachas muy fuertes en el litoral y zonas altas del interior.

.- ASTURIAS: cielos nubosos, nieblas matinales en zonas altas y precipitaciones débiles y moderadas con la cota de nieve en descenso, de los 1.400/1.600 metros a los 900. Temperaturas en descenso, heladas débiles en zonas altas de la cordillera y vientos flojos y moderados con rachas muy fuertes en zonas del litoral y altas del interior.

.- CANTABRIA: cielos nubosos con precipitaciones débiles y moderadas, más intensas por la tarde y la cota de nieve bajando de los 1.400/1.600 metros a 900. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas y heladas débiles en zonas altas. Vientos moderados con rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral y altas del interior.

.- PAÍS VASCO: cielos nubosos con precipitaciones débiles y moderadas acompañadas de tormentas ocasionales. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas. Vientos moderados en general con rachas muy fuertes en zonas del litoral y altas del interior.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielos nubosos con precipitaciones débiles o localmente moderadas y la cota de nieve bajando de los 1.200/1.500 metros a los 800/1.100. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso con heladas débiles en cotas altas. Viento moderado con rachas fuertes o muy fuertes.

.- NAVARRA: cielos nubosos con precipitaciones débiles por la tarde que podrán ir acompañadas de tormentas con la cota de nieve en descenso, de 1.400 a 900 metros. Temperaturas mínimas en ligero aumento y máximas en descenso con heladas débiles en el Pirineo. Vientos flojos y moderados.

.- LA RIOJA: cielos nubosos con precipitaciones débiles o moderadas, más generalizadas en la segunda mitad del día. Cota de nieve en descenso, de los 1.400 metros a los 900/1.000 al final del día.

Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso con alguna helada débil en cotas altas. Vientos moderados con probabilidad de rachas fuertes o muy fuertes en la ibérica.

.- ARAGÓN: cielos nubosos con precipitaciones en el Pirineo que se extenderán durante la segunda mitad del día. La cota de nieve se situará en torno a los 1.000/1.400 metros, con nevadas significativas y heladas en el Pirineo.

Temperaturas en ascenso o sin cambios. Vientos moderados a fuertes con rachas muy fuertes en el sistema Ibérico; en el resto, viento flojo a moderado.

.- CATALUÑA: intervalos nubosos con apertura de claros en horas centrales y precipitaciones dispersas en general, más aisladas en el litoral. Cota de nieve en torno a los 1.000/1.400 metros con nevadas significativas en el valle de Arán. Temperaturas en descenso y heladas débiles en el Pirineo. Viento moderado o fuerte con rachas muy fuertes en la mitad sur.

.- EXTREMADURA: cielos nubosos con precipitaciones débiles o localmente moderadas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento flojo a moderado con probabilidad de rachas fuertes o muy fuertes en la segunda mitad del día.

.- COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos con brumas dispersas a primeras horas y por la tarde precipitaciones débiles que serán en forma de nieve a partir de los 1.000/1.200 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso o con pocos cambios y máximas en descenso con heladas débiles en zonas altas. Viento moderado con posibles rachas fuertes o muy fuertes.

.- CASTILLA-LA MANCHA: cielos nubosos con probables brumas matinales en Cuenca, Guadalajara y zonas de montaña. A partir del mediodía habrá lluvias en general débiles, más intensas en Cuenca y en forma de nieve a partir de los 1.000 metros.

Temperaturas en descenso generalizado con heladas débiles en zonas altas. Viento moderado con rachas muy fuertes a partir de la tarde en Albacete, Cuenca, centro de la comunidad y zonas de montaña.

.- COMUNIDAD VALENCIANA: cielos poco nubosos tendiendo a nubosos con probables precipitaciones débiles en el interior con posibilidad de que se extienda. Cota de nieve entre 1.400/1.800 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios en Castellón, en descenso en el resto. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes.

.- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos con posibles precipitaciones débiles en la mitad norte al final de la tarde. Temperaturas en descenso y vientos entre moderados y fuertes con rachas ocasionalmente muy fuertes especialmente en zonas altas.

.- BALEARES: intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles de madrugada en Menorca y norte de Mallorca. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas con pocos cambios. Viento moderado con intervalos fuertes.

.- ANDALUCÍA: cielos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas en descenso generalizado, salvo las máximas sin cambios en el tercio occidental y litorales. Vientos moderados aumentando a fuertes con rachas muy fuertes en el tercio oriental y litorales.

.- CANARIAS: cielos nubosos tendiendo a intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura. En el norte de las islas montañosas, por debajo de los 900/1.100 metros, cielos nubosos, y en resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas en general sin cambios y vientos flojos a moderados, algo más intensos por la tarde. EFE