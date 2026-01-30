Un pequeño tornado, acompañado de granizo, causa importantes daños materiales en Plasencia

Plasencia (Cáceres), 30 ene (EFE).- Un pequeño tornado, acompañado de una tormenta de granizo, ha provocado esta tarde numerosos daños materiales en la localidad cacereña de Plasencia, sobre todo en la zona norte, en lo exteriores del hospital Virgen del Puerto, donde están los aparcamientos.

A la zona se han desplazado Policía Local, Nacional, dotaciones de bomberos y protección civil y por el momento no se tiene constancia de que haya ocasionado daños personales, según se ha informado desde el Ayuntamiento placentino.

También se habrían producido daños y caída de árboles sobre la calzada en otras zonas de la ciudad como Ciudad Jardín o Dolores Ibárruri.

El fenómeno, que ha tenido una duración de apenas tres o cuatro minutos y se ha registrado sobre las 16:15 horas, ha dejado una estela de importantes destrozos en la capital del Jerte.

Ha afectado especialmente al aparcamiento principal del hospital Virgen del Puerto, donde ha arrancado techos de los voladizos que protegen los vehículos, y ha proyectado maderas, cascotes de piedra y restos de árboles contra los coches estacionados.

Una primera valoración apunta a que el número de vehículos afectados supera el medio centenar.

Además, el edificio del futuro centro de menores 'Cereza', situado frente al hospital, ha sufrido el derribo parcial de su fachada principal.

El viento ha arrancado de raíz numerosos árboles de gran tamaño que han bloqueando varias calzadas y calles, lo que ha dificultado la circulación.

El concejal de Interior, David Dóniga, ha indicado que el fuerte viento ha causado daños materiales en decenas de vehículos, algunos de los cuales han llegado a volcar, así como en viviendas particulares, especialmente en la urbanización de Ciudad Jardín, donde han volado numerosas instalaciones de placas solares y en cubiertas de naves del polígono industrial.

Asimismo, se ha venido abajo el muro situado entre la cafetería frente al hospital y la entrada al centro de menores y una estructura metálica ha impactado contra el propio establecimiento hostelero.

De inmediato, la Policía Local ha cortado los accesos al hospital desde Ciudad Jardín -posteriormente reabiertos- mientras los bomberos, junto a brigadas municipales de jardines y mantenimiento, Protección Civil y personal de emergencias, han trabajado en la retirada de árboles caídos, estructuras metálicas y en la evaluación de daños.

La Policía Nacional y servicios de empresas de agua y jardines también se han sumado a las labores, y el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, se ha desplazado a las zonas afectadas para comprobar la situación.

El Ayuntamiento ha subrayado la coordinación de todos los servicios municipales para restablecer la normalidad y ha valorado que, pese a la intensidad del episodio meteorológico, no se hayan producido daños personales. EFE

epd/pcm/icn

