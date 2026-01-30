Espana agencias

Un pequeño tornado, acompañado de granizo, causa importantes daños materiales en Plasencia

Guardar

Plasencia (Cáceres), 30 ene (EFE).- Un pequeño tornado, acompañado de una tormenta de granizo, ha provocado esta tarde numerosos daños materiales en la localidad cacereña de Plasencia, sobre todo en la zona norte, en lo exteriores del hospital Virgen del Puerto, donde están los aparcamientos.

A la zona se han desplazado Policía Local, Nacional, dotaciones de bomberos y protección civil y por el momento no se tiene constancia de que haya ocasionado daños personales, según se ha informado desde el Ayuntamiento placentino.

También se habrían producido daños y caída de árboles sobre la calzada en otras zonas de la ciudad como Ciudad Jardín o Dolores Ibárruri.

El fenómeno, que ha tenido una duración de apenas tres o cuatro minutos y se ha registrado sobre las 16:15 horas, ha dejado una estela de importantes destrozos en la capital del Jerte.

Ha afectado especialmente al aparcamiento principal del hospital Virgen del Puerto, donde ha arrancado techos de los voladizos que protegen los vehículos, y ha proyectado maderas, cascotes de piedra y restos de árboles contra los coches estacionados.

Una primera valoración apunta a que el número de vehículos afectados supera el medio centenar.

Además, el edificio del futuro centro de menores 'Cereza', situado frente al hospital, ha sufrido el derribo parcial de su fachada principal.

El viento ha arrancado de raíz numerosos árboles de gran tamaño que han bloqueando varias calzadas y calles, lo que ha dificultado la circulación.

El concejal de Interior, David Dóniga, ha indicado que el fuerte viento ha causado daños materiales en decenas de vehículos, algunos de los cuales han llegado a volcar, así como en viviendas particulares, especialmente en la urbanización de Ciudad Jardín, donde han volado numerosas instalaciones de placas solares y en cubiertas de naves del polígono industrial.

Asimismo, se ha venido abajo el muro situado entre la cafetería frente al hospital y la entrada al centro de menores y una estructura metálica ha impactado contra el propio establecimiento hostelero.

De inmediato, la Policía Local ha cortado los accesos al hospital desde Ciudad Jardín -posteriormente reabiertos- mientras los bomberos, junto a brigadas municipales de jardines y mantenimiento, Protección Civil y personal de emergencias, han trabajado en la retirada de árboles caídos, estructuras metálicas y en la evaluación de daños.

La Policía Nacional y servicios de empresas de agua y jardines también se han sumado a las labores, y el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, se ha desplazado a las zonas afectadas para comprobar la situación.

El Ayuntamiento ha subrayado la coordinación de todos los servicios municipales para restablecer la normalidad y ha valorado que, pese a la intensidad del episodio meteorológico, no se hayan producido daños personales. EFE

epd/pcm/icn

(foto) (video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El IBEX 35 sube el 0,74 % tras la apertura y supera los 17.700 puntos apoyado en CaixaBank

Infobae

El PIB de Taiwán creció en 2025 a su ritmo más alto en 15 años en pleno furor de la IA

Infobae

El Gobierno alega falta de solvencia en el informe del lobo para no remitirlo a Europa

Infobae

Victoria en Francia; sin destacados resultados en Dubái

Infobae

Francia se mide a Ucrania en un cruce de cuartos marcado por el precedente mundialista

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere la víctima 46 del

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

España enfada a Bruselas: la Comisión Europea le abre varios expedientes por incumplir normativas de hipotecas y seguridad laboral

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”