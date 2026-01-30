Espana agencias

Un pelele de las protestas agrarias aparece en medio del Pisuerga y moviliza a emergencias

(Actualiza la NA5115 con datos de los bomberos de Valladolid)

Valladolid, 30 ene (EFE).- Poco antes de las once de esta mañana una persona ha llamado al 1-1-2 de Castilla y León 1-1-2 para alertar de que había un cuerpo en medio del río Pisuerga a su paso por Valladolid, aunque tras movilizar a los servicios de emergencias se ha comprobado que era un muñeco de paja con un mono de trabajo de las protestas agrarias de ayer.

Fuentes de los bomberos de Valladolid han explicado a EFE que era en realidad un muñeco de paja vestido con un mono de obra de color azul claro, lo que ha podido confundir a persona que lo ha visto desde uno de los puentes sobre el Pisuerga de la ciudad.

Aunque primero se pensó que era un maniquí, posiblemente se trate de uno de los muñecos de paja, con caretas de representantes políticos, que ayer colgaron en alguno de los puentes de la capital vallisoletana las organizaciones agrarias que se movilizaron contra el acuerdo entre la UE y Mercosur.

Fuentes del 1-1-2 han explicado que un ciudadano ha avisado a las 10:56 horas de que había un cuerpo en medio del río Pisuerga, entre la pasarela del Cortes Inglés y el puente de Arturo Eyries de la capital vallisoletana.

Ante esa llamada, el 1-1-2 ha avisado a las policías nacional y municipal, los bomberos, y emergencias sanitarias, que han enviado una uvi móvil a la zona.

En torno a las 11:20, el 1-1-2 ha explicado que los servicios de emergencia han constatado que se trataba de un muñeco de paja, por lo que han desmovilizado los medios enviados. EFE

