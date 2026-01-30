Un maniquí en medio del río Pisuerga en Valladolid moviliza los servicios de emergencias

Valladolid, 30 ene (EFE).- Poco antes de las once de esta mañana una persona ha llamado al servicio de emergencias de Castilla y León 1-1-2 para alertar de que había un cuerpo en medio del río Pisuerga, a su paso por la capital vallisoletana, aunque tras movilizar a los servicios de emergencias se ha comprobado que era un maniquí.

En concreto, el aviso ciudadano ha entrado a las 10:56 horas, y ha explicado que había un cuerpo en medio del río Pisuerga, entre la pasarela del Cortes Inglés y el puente de Arturo Eyries de la capital vallisoletana.

Ante esa llamada, el 1-1-2 ha avisado a las policías nacional y municipal, los bomberos, y emergencias sanitarias, que han enviado una uvi móvil a la zona.

En torno a las 11:20, el 1-1-2 ha explicado que los servicios de emergencia han constatado que se trataba de un maniquí, por lo que han desmovilizado los medios enviados. EFE