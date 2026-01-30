Un informe en el que colabora Google sitúa a España como número 1 en Turismo en 2050

Madrid, 30 ene (EFECOM).- Un informe, elaborado por la firma internacional Alvarez & Marsal en colaboración con Google, posiciona a España como "campeón global de turismo", de manera que se convertirá en número 1 mundial en 2050.

El informe considera que la oportunidad de España no está en el volumen de turistas y sí en la estrategia, en el sentido que su objetivo estará no en atraer más gente sino en maximizar el valor de cada visita.

El aumento del gasto medio por viaje internacional a España en 2050 oscilará entre 1.265 y 2.080 euros, apunta.

Esto se debe a un enfoque del país en atraer viajeros premium que priorizan la gastronomía y el patrimonio cultural.

Según este informe, ha habido un cambio de mentalidad, en la que el lujo no es ocasional y que constituye el motor de una nueva era para el turismo, lo que otorga una oportunidad global de 4,2 billones de dólares en nuevo gasto anual para 2050.

Considera que el mercado se aleja de la concentración en unos pocos destinos tradicionales para dar paso a una diversidad mucho mayor.

El cambio está impulsado por tres grandes grupos demográficos, viajeros mayores de 65 años y con un alto poder adquisitivo, que impulsan la demanda por los viajes familiares; la generación Z (nacidos entre 1997 y 2012), que ya están redefiniendo los viajes en los que se combinan ocio y teletrabajo; y la creciente clase media global, que se espera que incluya el 70 % de la población mundial en 2050.

El informe cuenta con que India se convierta en una nueva superpotencia de viajes. EFECOM