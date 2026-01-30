Espana agencias

Un informe en el que colabora Google sitúa a España como número 1 en Turismo en 2050

Guardar

Madrid, 30 ene (EFECOM).- Un informe, elaborado por la firma internacional Alvarez & Marsal en colaboración con Google, posiciona a España como "campeón global de turismo", de manera que se convertirá en número 1 mundial en 2050.

El informe considera que la oportunidad de España no está en el volumen de turistas y sí en la estrategia, en el sentido que su objetivo estará no en atraer más gente sino en maximizar el valor de cada visita.

El aumento del gasto medio por viaje internacional a España en 2050 oscilará entre 1.265 y 2.080 euros, apunta.

Esto se debe a un enfoque del país en atraer viajeros premium que priorizan la gastronomía y el patrimonio cultural.

Según este informe, ha habido un cambio de mentalidad, en la que el lujo no es ocasional y que constituye el motor de una nueva era para el turismo, lo que otorga una oportunidad global de 4,2 billones de dólares en nuevo gasto anual para 2050.

Considera que el mercado se aleja de la concentración en unos pocos destinos tradicionales para dar paso a una diversidad mucho mayor.

El cambio está impulsado por tres grandes grupos demográficos, viajeros mayores de 65 años y con un alto poder adquisitivo, que impulsan la demanda por los viajes familiares; la generación Z (nacidos entre 1997 y 2012), que ya están redefiniendo los viajes en los que se combinan ocio y teletrabajo; y la creciente clase media global, que se espera que incluya el 70 % de la población mundial en 2050.

El informe cuenta con que India se convierta en una nueva superpotencia de viajes. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Govern se verá con partidos y sociedad civil para pactar una "hoja de ruta" en Rodalies

Infobae

World2Meet se refuerza con la compra de Altura y un acuerdo con Hoteles Globales

Infobae

Un acertante de Euromillones, en Bélgica, gana 123.555.827 euros

Infobae

Casi 22.000 empleados públicos perdieron su trabajo en el segundo año de Gobierno de Milei

Infobae

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 0,40 %

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere la víctima 46 del

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”