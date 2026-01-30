Espana agencias

Un acertante de Euromillones, en Bélgica, gana 123.555.827 euros

Madrid, 30 ene (EFE).- En el sorteo de Euromillones de este viernes hay un boleto de la primera categoría (5 + 2) que ha sido validado en Bélgica, premiado con 123.555.827 euros.

En España, hay un acertante de la segunda categoría (5 + 1), que ha sido validado en Ardales (Málaga), que ha obtenido un premio de 289.086 euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías de Málaga situada en Mármoles, 41.

En el próximo sorteo se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de la primera categoría.

Combinación ganadora: 14 18 31 35 46

Estrellas: 7 - 11

El Millón: XKD54190

