Un 1.500 de nivel y Llopis al acecho del récord de España acaparan los focos en Valencia

Valencia, 30 ene (EFE).- Una prueba de 1.500 con atletas de nivel como Adrián Ben, Mariano García, Pol Oriach, Martín Segurola y Javier Mirón, además de Quique Llopis al acecho del récord de España en 60 metros vallas, y el 800 con Lorea Ibarzabal, Rocío Arroyo y Daniela García serán los grandes reclamos del Gran Premio Internacional Valencia 2026.

El mitin valenciano, que se ha hecho cada año más potente y el objetivo es que sea uno de los mejores del mundo tras la entrada este año como patrocinador del Maratón Valencia, se celebra este sábado, a partir de las 18 horas, en el Palau Velódromo Luis Puig, que en un mes será sede del Campeonato de España absoluto, y en un año, del 5 al 7 de marzo, del Campeonato de Europa.

En su tierra no podía faltar el mejor atleta valenciano del momento: Quique Llopis, el vallista que ha sido subcampeón de Europa y cuarto clasificado en los Juegos Olímpicos de París y el Mundial de Tokio. El de Bellreguard intentará batir el récord de España que comparte con Orlando Ortega con un tiempo de 7.48 segundos

Ben, finalista olímpico, mundial y europeo, estará en la línea de salida de los 1.500 (20:36 horas) para abrir la temporada en Valencia después de tres semanas de concentración en Dullstroom y Potchefstroom, en Sudáfrica, a 2.100 metros de altitud con el objetivo de batir su marca personal y, por qué no, atacar el récord de España.

Junto a él estará Mariano García, campeón del mundo bajo techo en Belgrado, en 2022. El murciano fue el español más rápido la temporada pasada, después de correr en 3:35.87, un registro que le colocó como el octavo más rápido de todos los tiempos.

Ellos dos son los favoritos, pero no los únicos. Carlos Sáez ha sido baja de última hora, pero por otro lado están Martín Segurola, que corrió el 17 de enero, en Antequera, en 3:37.35; Pol Oriach, campeón de Europa sub20 en 3.000 metros obstáculos y cuarto en el Mundial de la misma categoría en 1.500; o el alicantino Javier Mirón.

La otra gran carrera en el anillo será el 800 de mujeres. Allí estarán tres de las cuatro mejores atletas españolas. Ibarzabal la más veterana de las tres, con 31 años, ha sido seis veces campeona de España, cuatro de ellas en pista cubierta, mientras que Arroyo, de tan solo 22 años, viene de proclamarse campeona de España absoluta de 800 al aire libre y de sacar dos medallas en el Europeo sub23: plata en 800 y bronce con el relevo de 4x400. Asimismo, Daniela García, de 24 años, es campeona de Europa sub23.

En la recta de los 60 metros estará la catalana Jaël-Sakura Bestué, una velocista que hace diez días, en Luxemburgo, corrió el 60 en 7.18, igualando su mejor marca personal y colocándose cuarta del ránking europeo del año y en los saltos sobresale el duelo entre Jaime Guerra, (8,14 metros de marca personal en pista cubierta), quinto en el último Europeo indoor, y el alicantino, de Onil, Eusebio Cáceres (8,16 bajo techo), cuarto clasificado en prácticamente en todas las competiciones posibles. EFE

