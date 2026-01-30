Espana agencias

Trump firma una orden ejecutiva para celebrar una carrera de IndyCar en Washington

Guardar

Washington, 30 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva para celebrar una carrera de IndyCar en las calles de Washington este agosto, con motivo del 250º aniversario del país, que se celebra el 4 de julio.

La orden busca coordinar el diseño de un circuito de carreras cerca del explanada del National Mall y de otros monumentos emblemáticos de la ciudad.

"Esto va a tener mucha gente, ni siquiera diré cuánta, porque creo que puede establecer un récord en las carreras. Va a ser muy, muy importante. Celebramos la grandeza del automovilismo estadounidense", aseguró el mandatario desde el Despacho Oval.

La carrera, que ha bautizado como 'América250 Grand Prix', probablemente se celebrará el 23 de agosto.

"Este será un evento verdaderamente memorable que celebra la independencia de nuestro país y el legado de patriotismo, innovación y excelencia que impulsa el automovilismo en todo Estados Unidos", declaró el propietario de IndyCar, Roger Penske, en un comunicado este viernes.

La semana pasada Trump compartió un vídeo generado con inteligencia artificial en su red Truth Social simulando una carrera de Indycar en los alrededores del Capitolio.

Este año, la temporada de la IndyCar consta de 17 carreras; la competición arrancará el 1 de marzo en St. Petersburg (Florida) y concluirá el 6 de septiembre en el circuito de Laguna Seca, en Monterey (California). EFE

