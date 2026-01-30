Espana agencias

Trabajadores de Sabic inician este viernes una huelga y reclaman información y negociación

Guardar

Murcia, 30 ene (EFE).- Los trabajadores de Sabic inician este viernes una huelga de dos días para reclamar información y exigir una negociación con la compañía, ante el anuncio de venta de su complejo químico en La Aljorra (Murcia) y el cierre de una de sus unidades productivas.

Así lo ha informado a EFE el presidente del comité de empresa, Pascual Sánchez, quien ha indicado que esperan que unos 300 empleados secunden la protesta, de una plantilla de 515, lo que arrojaría un seguimiento de entre el 70 y el 80 por ciento, descontados los amplios servicios mínimos.

La jornada de huelga arranca con el primer turno de este viernes y se mantendrá también durante la jornada del sábado en todos los horarios, si bien los representantes del comité estarán desde las 5 horas de este viernes a las puertas de la planta para informar a la plantilla.

"Queremos que Sabic se haga responsable de este cierre y de esta venta", ha señalado Sánchez. El objetivo en estos momentos es que la empresa "negocie con nosotros, llegar a negociar con Europa y parar este proceso o, si no, negociar para salvar a las personas" afectadas, ha precisado.

Los trabajadores Sabic han advertido desde hace varios días de que pararán la producción si la empresa no negocia un plan social para los afectados por el cierre de la planta de Lexan 1, tras el acuerdo de venta alcanzado con el fondo alemán Mutares.

Sánchez anunció el 21 de enero que se iniciarían paros de producción y acampadas si en el plazo de unas semanas no se establecía una mesa de negociación en Holanda para acordar el citado plan. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

123-111. Anthony Edwards doma a los Thunder

Infobae

CaixaBank eleva su beneficio hasta 5.891 millones en 2025, un 1,8 % más

Infobae

Once Caldas se lleva un punto de su visita al América de Cali

Infobae

Cuatro líderes, con River como destacado, deja la segunda jornada del torneo argentino

Infobae

107-103. Los Nuggets sobreviven al regreso de Michael Porter Jr.

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso paga 18,2 millones para

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

PSOE y Más Madrid diseñan con un alcalde independiente un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

ECONOMÍA

Cómo está el euro frente

Cómo está el euro frente al dólar este 30 de enero

España dedica la mitad que Europa a cuidados y mantiene su sistema con trabajo familiar y migrante dos décadas después de la ley de dependencia

El mercado hipotecario español gira hacia la estabilidad: la hipoteca fija domina tras un año de récords y cambios

Comprobar Super ONCE: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 29 de enero de 2026

Ignacio de la Calzada, abogado: “Solo te vas a poder ir de un trabajo de cuatro formas”

DEPORTES

Chattanooga, la sede de España

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla