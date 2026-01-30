Trabajadores de Sabic inician este viernes una huelga y reclaman información y negociación

Murcia, 30 ene (EFE).- Los trabajadores de Sabic inician este viernes una huelga de dos días para reclamar información y exigir una negociación con la compañía, ante el anuncio de venta de su complejo químico en La Aljorra (Murcia) y el cierre de una de sus unidades productivas.

Así lo ha informado a EFE el presidente del comité de empresa, Pascual Sánchez, quien ha indicado que esperan que unos 300 empleados secunden la protesta, de una plantilla de 515, lo que arrojaría un seguimiento de entre el 70 y el 80 por ciento, descontados los amplios servicios mínimos.

La jornada de huelga arranca con el primer turno de este viernes y se mantendrá también durante la jornada del sábado en todos los horarios, si bien los representantes del comité estarán desde las 5 horas de este viernes a las puertas de la planta para informar a la plantilla.

"Queremos que Sabic se haga responsable de este cierre y de esta venta", ha señalado Sánchez. El objetivo en estos momentos es que la empresa "negocie con nosotros, llegar a negociar con Europa y parar este proceso o, si no, negociar para salvar a las personas" afectadas, ha precisado.

Los trabajadores Sabic han advertido desde hace varios días de que pararán la producción si la empresa no negocia un plan social para los afectados por el cierre de la planta de Lexan 1, tras el acuerdo de venta alcanzado con el fondo alemán Mutares.

Sánchez anunció el 21 de enero que se iniciarían paros de producción y acampadas si en el plazo de unas semanas no se establecía una mesa de negociación en Holanda para acordar el citado plan. EFE