Temas del día de EFE España del viernes 30 de enero de 2026

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Después de una semana en la que el Gobierno ha visto como decaían en el Congreso la subida de las pensiones y el escudo social, el Ejecutivo aún confía en recomponer los apoyos del bloque de investidura tras el pacto con Podemos para la regularización de migrantes, aunque Junts mantiene que nada ha cambiado su relación con el PSOE.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CRISIS VIVIENDA

Madrid - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comparece en el Congreso tras la derogación de la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y para informar de las actuaciones de su departamento y de la nueva empresa pública CASA47.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - La inflación se moderó en el mes de enero hasta el 2,4 por ciento interanual, cinco décimas menos que en diciembre, debido al comportamiento de los precios de la electricidad y de los carburantes, según el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE).

(Texto) (Infografía)

ESPAÑA PIB

Madrid - La economía española creció un 2,8 por ciento en el conjunto de 2025, de acuerdo con el avance de la contabilidad nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), que también refleja una ligera aceleración en el cuarto trimestre, con un crecimiento del 0,8 por ciento, dos décimas más que en el tercero.

(Texto) (Infografía)

ARAGÓN ELECCIONES

Zaragoza - Los partidos que concurren a las elecciones del 8 de febrero en Aragón miran de reojo las cifras de abstención de otras convocatorias que, previsiblemente, no servirán para esta con el antecedente de que la desmovilización en unos comicios autonómicos es mayor que en unas generales o municipales. En las últimas tres autonómicas en Aragón ha rondado siempre el 33 por ciento. Isabel Poncela

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55019180171)

TIEMPO BORRASCA

Madrid - La entrada de una masa polar marítima por el norte dejará precipitaciones en Galicia persistentes y localmente fuertes, con nieve en las montañas de la mitad norte y rachas muy fuertes de viento en amplias zonas del Cantábrico y gran parte de la meseta sur y del tercio oriental. La inestabilidad y las lluvias seguirán el fin de semana con una leve alza de temperaturas.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TEMPORALES COSTA

Madrid - Los recientes temporales que han golpeado las costas españolas han expuesto la debilidad de los litorales, con defensas insuficientes ante efectos derivados de la construcción masiva o la crisis climática, según argumentan expertos.

(Texto) (Foto)

LOBO IBÉRICO

Santander - Representantes de las consejerías que se ocupan de la gestión del lobo en Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Galicia, Madrid, Aragón y La Rioja mantienen un encuentro en Santander para analizar la situación de la población de esta especie.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

EDUCACIÓN BIENESTAR

Madrid - La figura del coordinador o coordinadora de bienestar, obligatoria en todos los colegios desde hace cuatro años, no se aplica igual en todos los territorios y organizaciones de Infancia, como Educo, piden más recursos, formación y una ley básica en el Día escolar de la no violencia y la paz.

(Texto enviado a las 8:00 horas; 794 palabras)

(Recursos de archivo en EFEServicios: referencias 8023121911, 8023020417)

ARTE IVA

Madrid - Las galerías de arte contemporáneo españolas cerrarán sus puertas del 2 al 7 de febrero en protesta por lo que consideran una falta de respuesta del Gobierno a su reivindicación de reducir el IVA, una medida que busca poner fin a su desventaja respecto del resto de países europeos, que ya gozan de una reducción de este impuesto.

(Texto)

ÓPERA LICEU

Barcelona - El director de orquesta británico Jonathan Nott es presentado este viernes como nuevo director musical del Gran Teatre del Liceu a partir de la temporada 2026-2027, cuando cogerá el relevo al maestro Josep Pons, quien ha permanecido al frente de la Orquesta y el Coro del teatro durante 14 años.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- FORO INCLUSIÓN.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en el Diálogo GWL Voices for Change and Inclusion. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Texto)

09:45h.- Sevilla.- DESARROLLO LOCAL.- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación antes de presidir, a las 10:00 horas, el acto de presentación del Plan EDI, que incluye fondos para el desarrollo local, de la provincia de Sevilla. Diputación. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA ESLOVENIA.- El rey recibe a la presidenta de Eslovenia, Nataša Pirc Musar, quien a las 11:00 horas mantiene un encuentro con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y a las 12:15 horas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Palacio de la Zarzuela/Congreso/Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- COMISIÓN CIS.- Sesión extraordinaria de la comisión de investigación del Senado sobre la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para el debate de las propuestas de conclusiones y aprobación del informe final. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- ENTIDADES ANC.- El presidente de la ANC, Lluís Llach, y el presidente del Consejo de la República, Jordi Domingo, presentan los detalles de la manifestación bajo el lema 'PROU! Única via: Independència', convocada para el 7 de febrero en Barcelona. Colegio de Periodistas de Cataluña. (Texto)(Foto)

12:00h.- Irún (Gipuzkoa).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Lázaro, y la alcaldesa de Irún, Cristina Laborda, presiden el acto institucional de descubrir la placa conmemorativa del Puente Avenida como lugar de Memoria Democrática. (Texto)(Vídeo)

12:45h.- Madrid.- ESPAÑA ONU.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto 'Mujeres liderando la ONU en el siglo XXI'. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

Madrid.- ESPAÑA DÉFICIT.- El Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit del conjunto de las administraciones públicas, salvo las entidades locales, de los once primeros meses de 2025. (Texto) (Infografía)

Cartagena (Murcia).- VENTA SABIC.- Los trabajadores de Sabic inician una huelga de dos días para reclamar información y exigir una negociación con la compañía ante el anuncio de venta de su complejo químico en La Aljorra y el cierre de una de sus unidades productivas. (Texto)

10:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comparece en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la acción de su departamento y de las actuaciones de la Entidad Estatal CASA47, entre otros asuntos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- INDUSTRIA AUTOMÓVIL.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se reúnen con el presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) y CEO de Mercedes-Benz, Ola Källenius. Complejo de la Moncloa. (Texto)(Foto)

11:00h.- Vigo (Pontevedra).- TECNOLOGÍA SEMICONDUCTORES.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en el acto de colocación de la primera piedra de la planta de chips de Sparc. Posteriormente (11:45 horas) atiende a los medios de comunicación. PTL Valladares, calle C, parcela 8.02. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

11:00h.- València.- CAIXABANK RESULTADOS.- CaixaBank presenta sus resultados financieros de 2025. c/ Pintor Sorolla, 8. (Texto) (Foto)

11:00h.- Ávila.- AGRICULTURA PROTESTAS.- Tractorada convocada en la capital por las organizaciones agrarias ASAJA, UPA-COAG y UCCL contra la competencia desleal y los "acuerdos comerciales injustos", en referencia a Mercosur. Desde la basílica de San Vicente hasta la Subdelegación del Gobierno. (Texto) (Foto)

11:45h.- Bilbao.- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, atiende a los medios de comunicación tras mantener una reunión con representantes de asociaciones de autónomos del País Vasco. Sede del PP. (Texto)

A Coruña - Zara, la marca insignia del grupo Inditex, cierra la primera tienda abierta hace medio siglo por el fundador de la multinacional, Amancio Ortega, y ubicada en la calle Juan Flórez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- València.- JUICIO CANÓNIGO.- Penúltima sesión del juicio contra el hombre acusado de asesinar en enero de 2024 al canónigo emérito de la catedral de Valencia, en la que está prevista la declaración del procesado y la presentación de informes finales al jurado. Ciudad de la Justicia. (Texto)

11:00h.- Oviedo.- FÁBRICA ARMAS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, recibe la Medalla de Oro concedida por la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo en reconocimiento a las negociaciones que se llevaron a cabo en torno a las fábrica de armas. c/ Quintana, 32. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Barcelona.- TRÁMITES EXTRANJERÍA.- El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, presenta un plan piloto para automatizar las citas previas en los trámites de extranjería compartidos con la Policía Nacional, lo que permitirá agilizar la obtención de la documentación y evitar reventas ilegales de turnos. c/ Just Oliveras, 43. (Texto)

12:30h.- Oviedo.- GOBIERNO DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, participa en el proyecto educativo 'Radio Prestosa' con los alumnos del IES Dr. Fleming, con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. c/ Doctor Fleming, 7.

17:00h.- Sevilla.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- Misa funeral en recuerdo del teniente de alcalde Alberto Jiménez-Becerril y de su esposa, Ascensión García Ortiz, cuando se cumple el vigésimo octavo aniversario de su asesinato. Parroquia del Sagrario de la Catedral.

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- MEDICAMENTOS CANNABIS.- Jornada sobre medicamentos a base de cannabis, organizada por la Sociedad Española del Dolor e inaugurada por el secretario de Estado de Sanidad, en la que se abordará el nuevo marco regulatorio. Colegio Oficial de Médicos. c/ Santa Isabel, 51. (Texto)

09:30h.- Santander.- LOBO IBÉRICO.- Consejeros de Castilla y León, Galicia, Aragón, La Rioja, País Vasco y Madrid se reúnen, convocados por el Gobierno cántabro, para abordar la situación del lobo ibérico en sus territorios. Palacio de Festivales de Cantabria. c/ Gamazo, s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Madrid.- EDUCACIÓN ASOCIACIONES.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se reúne con representantes de la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE) y a las 11:00 horas con representantes de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-Escuelas Católicas (FERE-CECA). Ministerio.

10:15h.- L'Alcudia (Valencia).- DANA VALENCIA.- El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la Comisionada del Gobierno para la dana, Zulima Pérez, mantienen una reunión de trabajo con alcaldes y alcaldesas de la comarca de la Ribera Alta. Casa de la Cultura. Plaça Tirant lo Blanc, s/n. (Texto)

11:00h.- Boadilla del Monte (Madrid).- SOCIEDAD DISCAPACIDAD.- La infanta Sofía visita las nuevas instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) y asiste a la inauguración del nuevo Complejo clínico y asistencial con capacidad para 175 perros. Camino de Alcorcón, s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- ENFERMEDADES INFECCIOSAS.- La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) celebra la jornada '¿Estamos preparados para una era post-antibiótica?'. Congreso de los Diputados.

11:00h.- València.- SECTOR SOCIAL.- Presentación de la Plataforma de Profesionales del Sector Social, del 'Informe estatal sobre violencia y desprotección en el sector social' y de la campaña #SOSSECTORSOCIAL. c/ Juan de Mena, 18. (Texto)

12:00h.- Madrid.- INFANCIA CONGRESO.- Ocho menores de entre 12 y 17 años alzan su voz para compartir las reivindicaciones de la infancia y adolescencia, un acto organizado por Unicef España y la Plataforma de Infancia en el que participa la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Congreso.

12:00h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- La ministra de Sanidad, Mónica García, se reúne con Wesam Hamada, la madre de Hind Rajab, niña palestina cuya historia ha inspirado la película 'La voz de Hind'. Ministerio.

12:00h.- Madrid.- UNIVERSIDAD ESTUDIANTES.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, preside el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE). Paseo de la Castellana, 162.

12:00.- Valladolid.- MUJERES MIGRANTES.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con asociaciones y mujeres inmigrantes. Delegación del Gobierno en Castilla y León.

22:00h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, asisten a la exaltación de la Fallera Mayor de València 2026, Carmen Prades Gil. Palau de la Música. (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

11:00h.- Barcelona.- CASA BATLLÓ.- Casa Batlló estrena un nuevo espacio expositivo de arte contemporáneo y presenta la quinta edición del 'mapping' Hidden Order, obra de Matt Clark, que se proyectará sobre su fachada. (Texto)

11:15h.- Reus (Tarragona).- MUSEU REUS.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participa en la inauguración del Museu d'Art i Història y a continuación atiende a los medios de comunicación. Posteriormente (12:20 horas) visita el New Art Centre de New Art Foundation. Carretera de Constantí, km 3. (Texto)

11:30h.- Madrid.- MÚSICA CLÁSICA.- Presentación de Focus Festival 2026. Pioneras y exiliadas. Diálogos musicales con Latinoamérica. Auditorio Nacional.

12:00h.- Sevilla.- FLAMENCO FESTIVALES.- Presentación de la 25 edición de Flamenco Festival Nueva York, que tendrá como ciudad invitada a Sevilla. Real Fábrica de Artillería. c/ Eduardo Dato, 58.

13:00h.- Barcelona.- ÓPERA LICEU.- Presentación del nuevo director musical del Gran Teatre del Liceu, el británico Jonathan Nott, que relevará al maestro Josep Pons a partir de la temporada 2026-2027. Foyer del Liceu, entrada por c/ Sant Pau. (Texto) (Foto)

13:00h.- Málaga.- MÚSICA PICASSO.- Presentación de un videoclip y una canción vinculados a Picasso. Museo Picasso. (Texto)

18:00h.- Avilés (Asturias).- EXPOSICIÓN NIEMEYER.- Presentación de la exposición de Ramón Masats 'Visit Spain'. Centro Niemeyer.

20:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de André Rieu, el músico y director que fundó la Orquesta Johann Strauss hace casi 40 años, que ha modernizado y revitalizado la escena musical clásica. Roig Arena.

EFE

ra/lml/ros

Redacción EFE Nacional (34)91 346 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 346 72 45