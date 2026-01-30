Espana agencias

Temas del día de EFE España del viernes 30 de enero de 2026 (13:50 horas)

ACCIDENTE ADAMUZ

- El Gobierno defiende a Puente ante las peticiones de dimisión por la gestión ferroviaria

(Texto enviado a las 13:47; 411 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Sánchez promete a las víctimas de Adamuz que no se quedarán solas y tendrán respuestas

(Texto enviado a las 13:20; 266 palabras)

- Tellado (PP) acusa a Sánchez de "no dar la cara" tras el accidente ferroviario de Adamuz

(Texto enviado a las 12:58; 265 palabras)

- Iniciados los trabajos para retomar la línea de alta velocidad tras el accidente de Adamuz

(Texto enviado a las 10:15; 397 palabras)

RODALIES CATALUÑA

Barcelona - La crisis de movilidad dispara el coche compartido y revitaliza el puente aéreo

(Texto enviado a las 10:35; 764 palabras)

- Rodalies vuelve a operar con retrasos de más de media hora en una red parcheada

(Texto enviado a las 9:53; 360 palabras)

CRISIS VIVIENDA

- La nueva empresa de vivienda y suelo Casa 47 licitará este trimestre la construcción de 2.800 nuevas viviendas

(Texto enviado a las 11:03; 484 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Podemos pide que Vivienda pague alquiler a desahuciados para que Junts vote la moratoria

(Texto enviado a las 12:43; 373 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - La inflación se modera cinco décimas en enero, hasta el 2,4 %, por la energía

(Texto enviado a las 9:14; 375 palabras) (Infografía)

ESPAÑA PIB

- La economía española creció un 2,8 % en 2025, tras avanzar un 0,8 % en el último trimestre

(Texto enviado a las 10:23; 656 palabras) (Infografía)

- Sánchez: "Hay una forma española y progresista de hacer las cosas, y funciona"

(Texto enviado a las 9:00; 412 palabras)

ARAGÓN ELECCIONES

Zaragoza - La convocatoria solitaria del 8F pone a prueba la abstención en Aragón, del 33 % de media. Isabel Poncela

(Texto enviado a las 9:24; 856 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55019180171)

TIEMPO BORRASCA

- El temporal afecta a 78 carreteras: 15 cortadas por nieve y 35 por inundaciones

(Texto enviado a las 9:23; 449 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Cataluña, en alerta por rachas de viento de más de 72 km/h en el litoral y prelitoral

(Texto enviado a las 12:42; 212 palabras)

- Unas 600 personas siguen desalojadas en Jerez (Cádiz) por la crecida del río Guadalete

(Texto enviado a las 10:26; 573 palabras) (Foto) (Vídeo)

VIOLENCIA DOMÉSTICA

- Detenida una mujer por matar a su pareja en Bilbao

(Texto enviado a las 13:08; 223 palabras)

TEMPORALES COSTA

Madrid - La masificación costera y la crisis climática debilitan los litorales ante las borrascas

(Texto enviado a las 11:00; 738 palabras) (Texto) (Foto)

ESPECIES PROTEGIDAS

- El Gobierno propondrá a las comunidades declarar la anguila "en peligro de extinción

(Texto enviado a las 13:40; 579 palabras)

LOBO IBÉRICO

Santander - Siete comunidades denunciarán al Gobierno en Europa por incumplimientos con el lobo

(Texto enviado a las 12:52; 372 palabras)(Foto) (Vídeo) (Audio)

EDUCACIÓN BIENESTAR

Madrid - El coordinador de bienestar: figura obligatoria en el cole pero con regulaciones distintas.

(Texto enviado a las 8:00; 794 palabras)(Recursos de archivo en EFEServicios: referencias 8023121911, 8023020417)

ARTE IVA

Madrid - Las galerías de Arte cierran en protesta por el IVA y la "no respuesta" del Gobierno. Cristina Lladó.

(Texto enviado a las 13:06; 779 palabras) (Texto)

ÓPERA LICEU

Barcelona - El director de orquesta británico Jonathan Nott es presentado este viernes como nuevo director musical del Gran Teatre del Liceu a partir de la temporada 2026-2027, cuando cogerá el relevo al maestro Josep Pons, quien ha permanecido al frente de la Orquesta y el Coro del teatro durante 14 años.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

17:00h.- Sevilla.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- Misa funeral en recuerdo del teniente de alcalde Alberto Jiménez-Becerril y de su esposa, Ascensión García Ortiz, cuando se cumple el vigésimo octavo aniversario de su asesinato. Parroquia del Sagrario de la Catedral.

18:00h.- Avilés (Asturias).- EXPOSICIÓN NIEMEYER.- Presentación de la exposición de Ramón Masats 'Visit Spain'. Centro Niemeyer.

20:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de André Rieu, el músico y director que fundó la Orquesta Johann Strauss hace casi 40 años, que ha modernizado y revitalizado la escena musical clásica. Roig Arena.

22:00h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, asisten a la exaltación de la Fallera Mayor de València 2026, Carmen Prades Gil. Palau de la Música. (Foto)

EFE

Ben: “Mi intención en Valencia a batir mi marca personal”

Ania: "El Valladolid es un equipo con capacidad de ganar en cualquier campo"

Nolasco (Vox): "Llevamos ya 40 años de bipartidismo estafador y podemos dar la vuelta a la tortilla"

Míchel: "El Oviedo está creciendo y es un equipo súper competitivo"

El Joventut, a romper su mala racha en la Liga Endesa con una exigente visita a Bilbao

Los sofisticados estafadores que se

Los sofisticados estafadores que se hacen pasar por atención al cliente de Zara, vigilan las redes en busca de compradores enfadados e incluso tramitan reembolsos

El ‘no’ al decreto ómnibus abre un vacío de protección para millones de hogares vulnerables: “No se puede dejar a las familias en la calle”

Quién es María Goikoetxea, la candidata de Podemos en las elecciones de Aragón: un perfil con experiencia en medios públicos y políticas de igualdad

Las víctimas de la DANA se manifiestan bajo el lema ‘Mazón a presó’ para exigir “verdad y justicia”: “Se ha premiado a un expresidente negligente”

La sanidad vasca revisa 170.000 vacunas administradas en 2025 para descartar que estuviesen caducadas

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 31 enero

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Alcaraz - Djokovic, en directo:

Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja