Temas del día de EFE España del viernes 30 de enero de 2026 (13:50 horas)

ACCIDENTE ADAMUZ

- El Gobierno defiende a Puente ante las peticiones de dimisión por la gestión ferroviaria

- Sánchez promete a las víctimas de Adamuz que no se quedarán solas y tendrán respuestas

- Tellado (PP) acusa a Sánchez de "no dar la cara" tras el accidente ferroviario de Adamuz

- Iniciados los trabajos para retomar la línea de alta velocidad tras el accidente de Adamuz

RODALIES CATALUÑA

Barcelona - La crisis de movilidad dispara el coche compartido y revitaliza el puente aéreo

- Rodalies vuelve a operar con retrasos de más de media hora en una red parcheada

CRISIS VIVIENDA

- La nueva empresa de vivienda y suelo Casa 47 licitará este trimestre la construcción de 2.800 nuevas viviendas

- Podemos pide que Vivienda pague alquiler a desahuciados para que Junts vote la moratoria

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - La inflación se modera cinco décimas en enero, hasta el 2,4 %, por la energía

ESPAÑA PIB

- La economía española creció un 2,8 % en 2025, tras avanzar un 0,8 % en el último trimestre

- Sánchez: "Hay una forma española y progresista de hacer las cosas, y funciona"

ARAGÓN ELECCIONES

Zaragoza - La convocatoria solitaria del 8F pone a prueba la abstención en Aragón, del 33 % de media. Isabel Poncela

TIEMPO BORRASCA

- El temporal afecta a 78 carreteras: 15 cortadas por nieve y 35 por inundaciones

- Cataluña, en alerta por rachas de viento de más de 72 km/h en el litoral y prelitoral

- Unas 600 personas siguen desalojadas en Jerez (Cádiz) por la crecida del río Guadalete

VIOLENCIA DOMÉSTICA

- Detenida una mujer por matar a su pareja en Bilbao

TEMPORALES COSTA

Madrid - La masificación costera y la crisis climática debilitan los litorales ante las borrascas

ESPECIES PROTEGIDAS

- El Gobierno propondrá a las comunidades declarar la anguila "en peligro de extinción

LOBO IBÉRICO

Santander - Siete comunidades denunciarán al Gobierno en Europa por incumplimientos con el lobo

EDUCACIÓN BIENESTAR

Madrid - El coordinador de bienestar: figura obligatoria en el cole pero con regulaciones distintas.

ARTE IVA

Madrid - Las galerías de Arte cierran en protesta por el IVA y la "no respuesta" del Gobierno. Cristina Lladó.

ÓPERA LICEU

Barcelona - El director de orquesta británico Jonathan Nott es presentado este viernes como nuevo director musical del Gran Teatre del Liceu a partir de la temporada 2026-2027, cuando cogerá el relevo al maestro Josep Pons, quien ha permanecido al frente de la Orquesta y el Coro del teatro durante 14 años.

AGENDA INFORMATIVA

17:00h.- Sevilla.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- Misa funeral en recuerdo del teniente de alcalde Alberto Jiménez-Becerril y de su esposa, Ascensión García Ortiz, cuando se cumple el vigésimo octavo aniversario de su asesinato. Parroquia del Sagrario de la Catedral.

18:00h.- Avilés (Asturias).- EXPOSICIÓN NIEMEYER.- Presentación de la exposición de Ramón Masats 'Visit Spain'. Centro Niemeyer.

20:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de André Rieu, el músico y director que fundó la Orquesta Johann Strauss hace casi 40 años, que ha modernizado y revitalizado la escena musical clásica. Roig Arena.

22:00h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, asisten a la exaltación de la Fallera Mayor de València 2026, Carmen Prades Gil. Palau de la Música. (Foto)

