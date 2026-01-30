Temas del día de EFE España del sábado 31 de enero de 2026

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El Gobierno sigue avanzando en su plan de gestos hacia a los socios que propiciaron la investidura de Pedro Sánchez para intentar garantizarse apoyos que permitan dar contenido a lo que resta de legislatura, aunque es consciente de que la posibilidad de aprobar unos nuevos presupuestos sigue estando muy lejana.

SEGURIDAD FERROVIARIA

Madrid - Dos semanas después del accidente de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 45 personas, ya se han iniciado los trabajos para recuperar el tráfico de alta velocidad entre Madrid y Sevilla en su totalidad, con la esperanza incluso de que se pueda retomar a finales de la próxima semana, mientras se acrecienta la tensión política a colación de este accidente ferroviario.

RODALIES CATALUÑA

Barcelona - El envejecimiento de la infraestructura ferroviaria, el déficit de inversión y el cambio climático obligan a un giro radical en la gestión de Rodalies: más sensores en las vías, impulso de la IA y protocolos para inclemencias del tiempo. "Es un reto mayúsculo", afirman los expertos consultados por EFE

DEFENSA ESPACIO

Madrid - El espacio ultraterrestre ha ido cobrando relevancia como dominio de operaciones militares hasta situarse al nivel del terrestre, marítimo, aéreo o ciber, y ha aumentado cada vez más su influencia directa en la seguridad nacional. Para responder a esta nueva realidad, en marzo de 2023 echó a andar el Mando del Espacio que está en pleno proceso de desarrollo.

GOBIERNO ECONOMÍA

Madrid - Las entidades sociales han alertado de la desprotección en la que quedan millones de personas en vulnerabilidad social con el rechazo esta semana del decreto 'ómnibus' que contempla medidas del escudo social que han mostrado su eficacia para frenar la pobreza y creen que se acentuará aún más la crisis de vivienda.

ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - La factura eléctrica de los consumidores con tarifa regulada o PVPC subirá ligeramente en enero respecto del mes anterior, para quedar como la más alta de los once últimos meses, aunque será en torno a un 6 % inferior a la de hace ahora un año.

ESPECIES EXTINCIÓN

Madrid - Cuarenta y cuatro especies vegetales, fúngicas y animales fueron declaradas extintas durante 2025 según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que advierte del crecimiento exponencial de las especies en peligro por el efecto de la acción del ser humano en los ecosistemas y hábitat naturales

TIEMPO BORRASCA

Madrid- Aunque las lluvias no aparecerán en la mayor parte de España, Galicia, comunidades Cantábricas y Pirineos sí sufrirán aguaceros, mientras que el viento seguirá soplando, especialmente en el norte y este peninsular, las temperaturas seguirán bajas y habrá temporales marítimo en la mayor parte de las costas.

MODA FLAMENCA

Sevilla - Guillermo Rodríguez, conocido artísticamente como Yermo Rodríguez, ha definido, en una entrevista con EFE, su colección 'Mela', con la que ha ganado el premio al mejor diseñador joven en la Semana de la Moda Flamenca de Sevilla (SIMOF), como el "te quiero" a su madre que a veces no se dice al salir de casa. Luis González.

TEATRO ANIVERSARIO

Madrid - "20 años es nada y es muchísimo", dice en alusión al verso del famoso tango de Gardel el dramaturgo y director de escena Claudio Tolcachir, autor de 'La omisión de la familia Coleman', un espectáculo que celebra dos décadas en el escenario, que ha recorrido 22 países de China a Serbia y que en España ha tenido incluso versión en catalán. Inmaculada Tapia.

CÓMIC (NTREVISTA)

Madrid- 'Meseta' es el último cómic del ilustrador Luis Bustos. Un thriller que ficciona una España en estado de excepción tras el asesinato de un ministro, una olla a presión de tensiones sociales y auge del autoritarismo donde tres personajes, en situación de urgencia, comparten un BlaBlaCar nocturno Barcelona-Madrid. Begoña Fernández.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:15h.- Molins de Rei (Barcelona).- PARTIDOS COMUNES.- El portavoz de Comuns en el Parlamento de Cataluña, David Cid, atiende a los medios para valorar la actualidad política, en el marco de su visita a Molins de Rei con motivo de la 175ª edición de la Fira de la Candelera. Pl. Catalunya. (Texto)

10:30h.- Pamplona.- PARTIDOS GEROA BAI.- Geroa Bai celebra una sesión de trabajo con sus cargos electos. Al inicio de la sesión intervendrá la senadora foral, Uxue Barkos, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, y el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona. Sede de Geroa Bai. (Texto)

11:00h.- Zamora.- PSOE SANIDAD.- El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, participa en una conferencia sectorial de Sanidad. Alhóndiga del Pan. (Texto) (Foto)

11:00h.- Vitoria.- PARTIDOS PNV.- Declaraciones del portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, sobre temas de actualidad política. Paseo de la Universidad, esquina junto a la calle Corazonistas. (Texto) (Foto)

11:00h.- Huesca.- ARAGÓN ELECCIONES.- El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, atiende a los medios con motivo de una visita a Huesca y a Aínsa (16.30 horas) Plaza Cervantes.

11:00h.- Zamora.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparece ante los medios de comunicación en Zamora. Sede del PP. Avenida Víctor Gallego, 19. (Texto) (Foto)

11:30h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- La candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, participa en un encuentro con deportistas. Club Náutico de Zaragoza. Paseo Echegaray y Caballero.

11:30h.- Barcelona.- ISRAEL PALESTINA.- Las entidades Comunitat Palestina de Catalunya, Prou Complicitat amb Israel y Global Movement to Gaza organizan una manifestación para exigir el cese de todas las relaciones con Israel. Porta d’entrada Palau Robert. (Texto)

11:50h.- Barcelona.- PARTIDOS VOX.- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios desde la concentración en Barcelona contra las zonas de bajas emisiones, donde confluyen diez columnas de vehículos procedentes de distintos puntos de Cataluña. Pl. Portal de la Pau. (Texto)

12:00h.- Ciutadella (Menorca, Baleares).- AYUNTAMIENTO CIUTADELLA.- Pleno extraordinario para la elección de la nueva alcaldesa de Ciutadella. Can Saura. (Texto) (Foto)

12:00h.- Molins de Rei (Barcelona).- PARTIDOS JXCAT.- El secretario general de Junts, Jordi Turull, atiende a los medios en su visita a la 175ª edición de la Fira de la Candelera de Molins de Rei. Pl. Catalunya. (Texto)

12:00h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- Las secretarias general y de Política de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, respectivamente, protagonizan junto a la candidata de la formación morada a la Presidencia de Aragón, María Goicoetxea, y otros miembros de la lista a las Corte autonómicas, el mitin central de la campaña electoral. Centro Cívico Delicias. Avenida Navarra 54.

12:00h.- Madrid.- PROTESTA REARME.- Rueda de prensa de la Asamblea de Madrid contra el Rearme y la Militarización, que agrupa a organizaciones políticas como Podemos, movimientos sociales y ciudadanos. Calle Conde Rodríguez San Pedro 1 (Asamblea de Madrid-Entrevías)

12:00h.- Santander.- ISRAEL PALESTINA.- El Comité de Solidaridad con los Pueblos Interpueblos convoca una manifestación en apoyo al pueblo palestino y para "denunciar a empresas cómplices del genocidio". Desde el Complejo de Deportes Ruth Beitia hasta el centro comercial Carrefour El Alisal.

12:00h.- València.- PARTIDOS PSOE.- La secretaria general del PSPV-PSOE de la ciudad de València, Pilar Bernabé, visita Campanar con motivo de las fiestas del barrio y en el marco la campaña informativa sobre La Ley Vivienda. Plaza de la Iglesia de Campanar. (Texto)

12:00h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- La candidata a la presidencia de Aragón por Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, interviene en el acto central de campaña acompañada de Lara Hernández, co-coordinadora de Movimiento Sumar; Laura Vergara, próxima diputada en el Congreso por Sumar; Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, y Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida. Sala Multiusos del Auditorio. (Texto) (Foto)

12:30h.- Málaga.- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, se reúne con senadores y diputados de Málaga y atiende a los medios de comunicación junto al alcalde de la capital, Francisco de la Torre, para abordar la situación ferroviaria de la provincia. Estación María Zambrano (Vialia). Calle Héroe de Sostoa, 22.

17:00h.- Ibiza (Baleares).- ISRAEL PALESTINA.- Manifestación en solidaridad con el pueblo palestino con el lema 'El silencio es complicidad'. Paseo Vara de Rey.

17:30h.- Tarazona (Zaragoza).- ARAGÓN ELECCIONES.- El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, atiende a los medios con motivo de una visita a la localidad de Tarazona junto a la candidata del PP por Zaragoza, Mar Vaquero, y el alcalde de Tarazona, Tono Jaray. Plaza España.

18:00h.- Zuera (Zaragoza).- ARAGÓN ELECCIONES.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, hace declaraciones a los medios y participa en un mitin en Cuarte de Huerva con el candidato de este partido a la presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco. Plaza de España.

18:00h.- Bilbao.- MANIFESTACIÓN GKS.- La organización comunista Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) ha convocado una manifestación contra "el fascismo y el autoritarismo estatal". Sagrado Corazón. (Texto) (Foto)

18:30h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- El candidato de CHA a la presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ofrece el mitin central de campaña acompañado por los principales candidatos de CHA, así como por representantes de partidos hermanos. La Rotonda del Centro Cívico Delicias.

ECONOMÍA

10:15h.- Logroño.- FORO VIVIENDA.- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, participa en la apertura del Foro de Vivienda organizado por el PP de Logroño junto al alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar. Espacio Lagares (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

12:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- AGRICULTURA PROTESTAS.- Representantes de organizaciones agrarias como Asaga, Coag o Asprocan, entre otras, protestan frente a la Subdelegación del Gobierno bajo el lema 'Salvar el campo canario' tras la firma del tratado con Mercosur y el riesgo de que se extingan ayudas europeas como el Posei. Subdelegación del Gobierno

17:30h.- Palma.- CRISIS VIVIENDA.- La plataforma Stop Desahucios convoca una protesta para exigir la prórroga forzosa de contratos de alquiler. Plaza de España.

SOCIEDAD

Santa Cruz de Tenerife.- SANIDAD DERMATOLOGÍA.- La Academia Española de Dermatología y Venereología celebra su 37 reunión en la que se abordará los principales avances científicos, retos clínicos y novedades terapéuticas en el manejo de las enfermedades dermatológicas en la infancia. Auditorio Adán Martín.

09:00h.- Cuenca.- SALUD OBESIDAD.- La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Seedo) aborda en su II jornada anual sobre Periodismo y Obesidad los últimos avances en el tratamiento de esta enfermedad así como otros temas de actualidad relacionados con ella, del 'body positive' a la gordofobia. Hospedería del Seminario.

10:00h.- Benetússer (Valencia).- DANA VALENCIA.- Los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció (CLER) conmemoran el primer aniversario de su creación con una jornada reivindicativa sobre los procesos de reconstrucción después de la dana. Plaça de l'Església.

110:30h.- Palma.- ARTE CIENCIA.- Segunda jornada del Congreso Internacional de Arte, Cultura y Ciencia, Bienal B. Es Baluard.

12:00h.- Bermillo de Sayago (Zamora).- MUJER ÁGUEDAS.- El encuentro provincial de águedas reúne a cientos de mujeres ataviadas con trajes tradicionales que participan en un encuentro, un desfile y una comida de hermandad. Plaza Mayor. (Texto) (Foto)

12:30h.- Sopela (Bizkaia).- SOPELA MOVILIZACIÓN.- La plataforma 4ekin1 convoca una movilización de solidaridad con cuatro vecinos de Sopela que "tienen que hacer frente a una petición de 32 años de cárcel y 112.400 euros de multa" tras protestar contra un salón de juegos. Ayuntamiento.

12:45h.- Amorebieta (Bizkaia).- VIOLENCIA MACHISTA.- Comparecencia de la Marcha Mundial de las Mujeres para dar a conocer las actualizaciones del protocolo que responde a los asesinatos machistas. Plaza.

17:30h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- La alcaldesa de València, María José Catalá, asiste a la exaltación de la Fallera Mayor Infantil de València 2026, Marta Mercader Roig. Palau de la Música, Paseo de la Alameda, 30.

18:00h.- Córdoba.- ACCIDENTE ADAMUZ.- Misa funeral en memoria de las personas muertas en el accidente ferroviario de Adamuz Mezquita-Catedral de Córdoba.

18:00h.- Benetússer (Valencia).- DANA MANIFESTACIÓN.- Una manifestación convocada por más de 200 entidades sociales, cívicas y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 y los comités locales de emergencias y reconstrucción (CLER), recorre Benetússer, Sedaví y Alfafar bajo el lema 'Mazón a presó', que exigirá que el expresident de la Generalitat que entregue el acta de diputado y acuda a declarar ante la jueza de la dana. Plaça de la Xapa (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Pamplona.- MONUMENTO CAÍDOS.- Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) convoca una manifestación por el derribo de los Caídos bajo el lema 'Faxismoaren aurrean, kaleak hartu' (Frente al fascismo, toma las calles). Monumento a los Caídos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

19:15h.- Vitoria.- CINE VASCO.- Gala de clausura del festival de cine vasco, Zinemastea, con la entrega de premios Palacio Europa.

20:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto de la Orquesta Filarmónica de Montecarlo, dirigida por Kazuki Yamada, y el pianista Martin Helmchen en la 42 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Auditorio Alfredo Kraus.

20:30h.- Ciutadella (Menorca, Baleares).- CIUTADELLA ZARZUELA.- Representación de la zarzuela 'El barberillo de Lavapiés'. Teatre des Born.

21:00h.- Gáldar (Gran Canaria).- MÚSICA FOLCLORE.- Cuarta edición del Festival Folclórico de Agáldar, a beneficio de la Fundación Pequeño Valiente de familias de niños con cáncer. Centro Cultural Guaires.

21:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- CARNAVAL TENERIFE.- Final del concurso de Murgas Adultas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife Recinto Ferial.

21:30h.- La Laguna (Tenerife).- FESTIVAL MÚSICA.- La Orquesta Inegale y Súbito Koral estrenan la pieza 'Oratorium', del compositor Gonzalo Díaz Yerro, en la 42 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Catedral.

21:30h.- Puerto del Rosario (Fuerteventura).- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto de Il Giardino D'Amore en la 42 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Palacio de Formación y Congresos.

22:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CARNAVAL LAS PALMAS.- Concurso de disfraces adultos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Parque de Santa Catalina.

