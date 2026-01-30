Temas del día de EFE España del domingo 1 de febrero de 2026

ARAGÓN ELECCIONES

Zaragoza - Los líderes de los principales partidos arropan a sus candidatos en el último fin de semana de la campaña electoral en Aragón.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TRENES AUSCULTADORES

Madrid - Tema sobre este tipo de unos vehículos especiales que utiliza ADIF para revisar y garantizar el buen funcionamiento de las vías ferroviarias.

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023072937)

EMPLEO VACANTES

Madrid - Camareros, cocineros, albañiles, camioneros, enfermeros, cuidadores o médicos de familia son algunas ocupaciones en las que el servicio público de empleo estatal (SEPE) ha detectado que existen puestos vacantes, de los que cerca de dos de cada diez resultan imposibles de cubrir.

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023072937)

JUICIO PÚNICA

Madrid - El caso Púnica regresa a escena este lunes, cuando la Audiencia Nacional reanuda el segundo juicio que sienta en el banquillo al exconsejero madrileño Francisco Granados por un rompecabezas judicial que estalló hace más de once años y que se dividió en una docena de piezas, de las que solo una tiene sentencia firme.

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023072937)

SALUD OBESIDAD

Cuenca - Congreso médico sobre obesidad en Cuenca que cubre Adaya González.

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023072937)

TIEMPO BORRASCA

Madrid -

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023072937)

ADICCIÓN FENTANILO (Crónica)

Tarragona - Los tarraconenses Albert Puñet e Inma Fernández se 'engancharon' al fentanilo por prescripción médica sin ser conscientes de que el tratamiento para paliar sus dolores les estaba convirtiendo en adictos a un potente opioide, usado como analgésico, que les obligó a pasar por un centro de desintoxicación para dejar de estar "colocados todo el día". Javier Díaz Plaza.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

LIBROS RELIGIÓN (Entrevista)

Madrid - 'Yo soy la luz del mundo', de Daniel Gómez Visedo, es un ensayo histórico que intenta desmontar los pilares sobre los que se levantó la figura de Jesús y demostrar su carácter mitológico. "Se puede ser cristiano perfectamente y creer en una figura de Jesucristo mitológica", afirma el autor en una entrevista con EFE. Raquel de Blas.

(Texto a las 08:00; 758 palabras) (Foto)

DANZA FLAMENCO

Madrid - El bailaor y coreógrafo Manuel Liñán regresa a los escenarios con 'Muerta de amor' su obra más autobiográfica y la primera en la que se pronuncia sobre su homosexualidad, con imágenes bailando con bata de cola que derivaron en ataques homófobos. "Hay que naturalizar la homosexualidad. No quiero ser referente de nadie, pero si lo soy para los más jóvenes y les ayuda será uno de mis mayores premios", ha dicho a EFE. Inmaculada Tapia.

(Texto) (Foto)

COCINEROS REVELACIÓN

San Sebastián - Los chefs Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena, de la Taberna Masta de Zarautz (Gipuzkoa), repasan en una entrevista con EFE su corta y fructífera trayectoria tras haber sido distinguidos como Cocineros Revelación 2026 en la última edición de Madrid Fusión.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Calatayud (Zaragoza).- ARAGÓN ELECCIONES.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto de campaña con el candidato a la Presidencia de Aragón el 8 de febrero, Jorge Azcón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Teruel.- ARAGÓN ELECCIONES.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la candidata socialista a las elecciones del 8 de febrero, Pilar Alegría, participan en un mitin. Hotel La Marquesa y streaming en las redes sociales de PSOE. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Santander.- ESTATUTO AUTONOMÍA.- El Parlamento de Cantabria acoge el acto de conmemoración del 44 aniversario del Estatuto de Autonomía, en el que interviene su presidenta, María José González Revuelta. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop) convoca una nueva jornada de movilización contra el genocidio en Gaza y para exigir un embargo de armas integral y la ruptura de todas las relaciones con Israel. Desde Atocha hssta el Ministerio de Asuntos Exteriores. Declaraciones a las 11:40 en la esquina de Atocha con la Alameda.

ECONOMÍA

12:00h.- Oviedo.- EMPRESA ENCE.- Los sindicatos convocan una manifestación en protesta por el ERE anunciado por Celulosas de Asturias, filial de ENCE, para suprimir 96 puestos de trabajo en su planta de Navia, que cuenta con una plantilla de 380 trabajadores. Salida en la estación de autobuses de Navia. (Texto) (Foto)

12:30h.- Vigo.- AUTOMOCIÓN ERE.- El comité de empresa de GKN Driveline de Vigo, dedicada a la automoción, convoca una manifestación para rechazar el despido de 72 personas a través del ERE anunciado por la compañía. De San Andrés de Comesaña, delante de la empresa, a Plaza América.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

13:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- DEFENSA CANARIA.- El teniente general Julio Salom, jefe del Mando de Canarias, asiste a la celebración del 18 aniversario de la creación de la Brigada Canarias XVI, la más joven del Ejército de Tierra. Base General Alemán Ramírez. La Isleta.

SOCIEDAD

12:00 Santiago de Compostela y varias ciudades.- CAZA PROTESTAS.- La Plataforma NAC (No a la Caza) sale a la calle para pedir el fin de la caza, el uso de los perros en esta actividad y el fin de la masacre de animales como el jabalí. (Texto) (Foto)

12:00h.- Santiago de Compostela.- SANIDAD PROTESTA.- SOS Sanidade Pública convoca una nueva manifestación para reclamar mejoras. Alameda. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- VIDEOJUEGOS ESTRENOS.- Información de los estrenos de videojuegos del mes de febrero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA ÓPERA.- El cantante Coque Malla encabeza el reparto de 'La ópera de los tres centavos', con música de Kurt Weill y libreto de Bertolt Brecht. Auditorio de Tenerife

