Temas del día de EFE Economía del viernes 30 de enero de 2026

ESPAÑA PIB

Madrid - La economía española creció un 2,8 por ciento en el conjunto de 2025, de acuerdo con el avance de la contabilidad nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), que también refleja una ligera aceleración en el cuarto trimestre, con un crecimiento del 0,8 %, dos décimas más que en el tercero.

- La agencia de estadísticas comunitarias, Eurostat, publica la primera estimación preliminar del PIB de la UE y la eurozona del cuarto trimestre de 2025. (Texto)

- La economía francesa crece un 0,9 % en 2025. Alemania también publica su PIB del pasado año. (Texto)

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - La inflación se moderó en el mes de enero hasta el 2,4 por ciento interanual, cinco décimas menos que en diciembre, debido al comportamiento de los precios de la electricidad y de los carburantes, según el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE).

ESPAÑA DÉFICIT

Madrid - El Ministerio de Hacienda difunde este viernes el dato del déficit público hasta noviembre, sin contar con las entidades locales, después de que en los diez primeros meses del año disminuyera un 3,9 %, hasta 10.246 millones de euros, equivalentes al 0,61 % del PIB.

CRISIS VIVIENDA

Madrid - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comparece este viernes en el Congreso tras la derogación de la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y para informar de las actuaciones de su departamento y de la nueva empresa pública Casa 47.

EURÍBOR ENERO

Madrid - El euríbor a un año, el indicador más usado en España para calcular las hipotecas variables, cerrará enero a la baja por primera vez en cinco meses, lo que aliviará aún más a los hipotecados, que verán reducir las cuotas de sus créditos en mayor medida que en meses precedentes.

UE DESEMPLEO

Luxemburgo - Eurostat, la oficina de estadística comunitaria, publica este viernes los datos de desempleo de diciembre de la Unión Europea (UE), dónde la tasa se ha mantenido en el 6 % desde el pasado mayo, así como de la eurozona, dónde el paro se redujo una décima en noviembre tras varios meses en el 6,4 %.

- Alemania publica sus datos de desempleo de diciembre de 2025. (Texto)

RODALIES CATALUÑA

Barcelona - La crisis de movilidad en la que está sumida Cataluña ha empujado a muchos ciudadanos a buscar alternativas al tren y al refuerzo de autobuses activado y ha disparado hasta un 60 % la demanda del coche compartido, mientras que el puente aéreo Barcelona-Madrid vuelve a recobrar fuerzas.

ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - El precio de la electricidad en el mercado mayorista (conocido como "pool" y usado como referencia para las facturas de los consumidores con tarifa regulada, entre otros) va camino de cerrar el primer mes de 2026 un 20 % más bajo que hace un año por la bajada del gas y el avance de autoconsumo y las fuentes hidráulicas, entre otros factores.

CAIXABANK RESULTADOS

Valencia - CaixaBank obtuvo un beneficio neto de 5.891 millones de euros en 2025, un 1,8 % más que en el ejercicio anterior, impulsado por el crecimiento del volumen de negocio, con avances tanto en el crédito como en los recursos de clientes.

EEUU VENEZUELA

Washington/Caracas - Venezuela y Estados Unidos inauguran una nueva era de comercio petrolero tras la aprobación en Caracas de la reforma a la ley de hidrocarburos, mientras se espera la inmediata reanudación de los vuelos internacionales en el país tras la conversación mantenida entre Donald Trump y Delcy Rodríguez.

EEUU PETROLERAS

Nueva York - Las petroleras estadounidenses Chevron y ExxonMobil presentan este viernes sus respectivos resultados de 2025 y sus previsiones para 2026, en medio de los planes de Washington para reactivar el sector petrolero en Venezuela, donde la primera es la única empresa con licencia de exportación y la segunda ha expresado escepticismo sobre los planes de la Casa Blanca.

RESERVA FEDERAL

Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, anuncia su candidato a presidente de la Reserva Federal (Fed) después de meses de desacuerdos con el actual líder del banco central, Jerome Powell -cuyo mandato expira en mayo-, mientras Kevin Warsh, exgobernador de la Fed, se perfila como principal candidato.

EEUU GOBIERNO

Washington - Senadores republicanos y demócratas y la Casa Blanca han alcanzado un acuerdo para intentar evitar in extremis un nuevo cierre de la Administración Federal el sábado, mientras que los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, responsable de las redadas contra inmigrantes, habrían recibido sólo una extensión temporal.

MERCADOS COYUNTURA

Madrid - La bolsa española podría terminar enero con ganancias por séptimo mes consecutivo pese a las turbulencias por las pretensiones territoriales y las amenazas militares y arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, mientras se publicaban resultados empresariales favorables, se depreciaba el dólar, y el oro y la plata lograban máximos históricos.

AGENDA INFORMATIVA

Madrid.- ESPAÑA DÉFICIT.- El Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit del conjunto de las administraciones públicas, salvo las entidades locales, de los once primeros meses de 2025. (Texto) (Infografía)

Madrid.- IMPUESTO PATRIMONIO.- La Agencia Tributaria publica la muestra individual del impuesto de patrimonio de 2023.

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA PIB.- El INE publica el dato avanzado de contabilidad nacional del último trimestre de 2025 y del conjunto del año. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA INFLACIÓN.- El INE publica el avance del Índice de Precios de Consumo (IPC) de enero de 2026. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- PRESTACIONES NACIMIENTO.- La Seguridad Social publica los datos de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor y de excedencias por cuidado de familiar. Madrid (Texto)

09:30h.- Madrid.- ENERGÍA NUCLEAR.- CEIM con la colaboración de la plataforma “Sí a Almaraz, Sí al Futuro” organiza la jornada “Industria, Energía y Futuro: El Valor Estratégico de la Nuclear en España”, para comentar el actual contexto de transición energética, la creciente electrificación y la necesidad de garantizar potencia firme para la industria española. C/ Diego de León, nº 50.

10:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comparece en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la acción de su departamento y de las actuaciones de la Entidad Estatal Casa 47, entre otros asuntos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- BANCA DEPÓSITOS.- El Banco de España publica los datos de los depósitos bancarios de residentes en España y en la zona euro correspondientes al mes de diciembre de 2025.

11:00h.- Madrid.- ENERGÍA NUCLEAR.- Conferencia Nucleares nunca más en el Congreso de los Diputados, a solicitud de la diputada Ione Belarra Urteaga, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.

11:00h.- Valencia.- CAIXABANK RESULTADOS.- El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, presenta en una rueda de prensa los resultados de la entidad correspondientes al ejercicio de 2025. Sede de CaixaBank, c/ Pintor Sorolla, 8. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- INDUSTRIA AUTOMÓVIL.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mantienen un encuentro con el presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) y el consejero delegado de Mercedes-Benz, Ola Källenius. Moncloa.

Europa

07:30h.- París.- FRANCIA PIB.- Se publican las cifras del producto interior bruto (PIB) en el cuarto trimestre.

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA EMPLEO.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica los datos mensuales del mercado laboral (personas ocupadas, personas desempleadas, tasa de desempleo) de diciembre de 2025. (Texto)

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato adelantado de la evolución del PIB en el cuarto trimestre de 2025, después de que la agencia adelantara ya que el país cerró el ejercicio pasado con un aumento del 0,2 % y que volvía a la senda del crecimiento tras dos años de recesión. (Texto)

09:00h.- Bruselas.- EUROPA ENERGÍA.- El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Jorge Paradela, mantiene un encuentro con responsables de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea. Dirección General de Energía de la CE. Rue Demot, 24

11:00h.- Bruselas.- UE PIB.- Eurostat publica la primera estimación preliminar del PIB de la UE y la eurozona del cuarto trimestre de 2025. (Texto)

11:00h.- Luxemburgo.- UE DESEMPLEO.- Eurostat, la oficina de estadística comunitaria, ofrece los datos de desempleo en la Unión Europea de diciembre de 2025. (Texto)

17:30h.- Lisboa.- PORTUGAL VIVIENDA.- El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, y el comisario europeo de Vivienda, Dan Jorgensen, dan una rueda de prensa para explicar el nuevo plan europeo de vivienda, presentado en diciembre pasado por el Ejecutivo comunitario. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Washington.- EEUU GOBIERNO.- Se cumple el plazo para que el legislativo estadounidense apruebe nuevos presupuestos para evitar un nuevo cierre Federal parcial. (Texto)

Santiago.- CHILE PRODUCCIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica la producción industrial y de cobre de diciembre. (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en diciembre y la promedio en 2025. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY TRANSPORTE.- Autoridades de Gobierno y expertos en urbanismo dialogan con la Agencia EFE sobre los cambios que se busca llevar a cabo en Montevideo para agilizar el transporte y modernizar el área metropolitana. (Texto) (Foto) (Video)

Lima.- PERÚ GOBIERNO.- El fiscal general interino de Perú, Tomás Gálvez, toma declaración al presidente interino del país, el derechista José Jerí, por las reuniones semiclandestinas que se ha revelado que mantuvo con una serie de empresarios chinos, entre ellos contratistas del Estado y de la propia oficina de la Presidencia. (Texto)

Nueva York.- CHEVRON RESULTADOS.- Chevron publica sus resultados del cuarto trimestre y el ejercicio 2025, así como sus previsiones para 2026, en medio de los planes del Gobierno de Donald Trump para reactivar el sector petrolero en Venezuela, donde es la única empresa con licencia de exportación. (Texto)

Nueva York.- EXXONMOBIL RESULTADOS.- La mayor petrolera estadounidense, ExxonMobil, publica sus resultados del cuarto trimestre y el ejercicio 2025, así como sus previsiones para 2026, tras manifestar escepticismo sobre los planes del Gobierno de Donald Trump de reactivar el sector petrolero en Venezuela. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO PIB.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica la estimación oportuna del producto interno bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2025. (Texto)

13:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en diciembre y en el acumulado de 2025. (Texto)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA DESEMPLEO.- El Gobierno colombiano divulga los datos del mercado laboral de diciembre de 2025. (Texto)

19:00h.- Bogotá.- COLOMBIA TIPOS.- El Banco de la República (autoridad monetaria) de Colombia, se reúne por primera vez este año para decidir si mantiene o altera los tipos de interés, que desde la reunión de abril de 2025 están en el 9,25 %. (Texto)

Asia

Tokio.- JAPÓN DESEMPLEO.- El Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica el índice de desempleo referente a diciembre y todo 2025.

Tokio.- JAPÓN INDICADORES.- El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón publica los datos de producción industrial de diciembre y todo 2025.

Pekín.- CHINA R. UNIDO.- El primer ministro británico, Keir Starmer, concluye su visita oficial a China y parte hacia Japón, en un viaje que coincide con fuertes tensiones entre Pekín y Tokio a cuenta de Taiwán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl.- GUERRA COMERCIAL.- Reunión del ministro de Industria, Kim Jung-kwan, y del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para conversar sobre el anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, de reaumentar, del 15 al 25 %, los aranceles "recíprocos" y al sector automotriz aplicados contra Corea del Sur.

Taipei.- TAIWÁN ECONOMÍA.- El Gobierno taiwanés publica su estimador de actividad económica del cuarto trimestre, después de que el PIB isleño registrara un crecimiento acumulado del 7,06 % entre enero y septiembre por el 'boom' de la IA. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFECOM

