Temas del día de EFE Economía del viernes 30 de enero de 2026 (13:10 horas)

ESPAÑA PIB

Madrid - La economía española creció un 2,8 % en el conjunto de 2025, de acuerdo con el avance de la contabilidad nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), que también refleja una ligera aceleración en el cuarto trimestre, con un crecimiento del 0,8 %, dos décimas más que en el tercero.

- La economía de la eurozona avanzó el 1,5 % el año pasado. (Texto enviado a las 11:50 horas) (Infografía)

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - La inflación se moderó en el mes de enero hasta el 2,4 % interanual, cinco décimas menos que en diciembre, debido al comportamiento de los precios de la electricidad y de los carburantes, según el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE).

TELEFÓNICA ERE

Madrid - Un total de 5.123 empleados Telefónica se han presentado voluntariamente a los expedientes de regulación de empleo (ERE) planteados en las tres filiales principales del grupo (Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones), cifra que supera el nivel mínimo que pactaron la dirección y los sindicatos, según informan fuentes sindicales.

CRISIS VIVIENDA

Madrid - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anuncia en el Congreso que la nueva empresa de vivienda y suelo Casa 47 tiene previsto licitar este mismo trimestre la construcción de 2.800 viviendas en colaboración público-privada que, unidas a las 1.600 unidades que se ya se habían licitado a lo largo de 2025, elevan esta cifra a 4.400 viviendas.

EURÍBOR ENERO

Madrid - El euríbor a un año, el indicador más usado en España para calcular las hipotecas variables, cerrará enero a la baja por primera vez en cinco meses, lo que aliviará aún más a los hipotecados, que verán reducir las cuotas de sus créditos en mayor medida que en meses precedentes.

ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - El precio de la electricidad en el mercado mayorista (conocido como "pool" y usado como referencia para las facturas de los consumidores con tarifa regulada, entre otros) va camino de cerrar el primer mes de 2026 un 20 % más bajo que hace un año por la bajada del gas y el avance de autoconsumo y las fuentes hidráulicas, entre otros factores.

ESPAÑA DÉFICIT

Madrid - El Ministerio de Hacienda difunde este viernes el dato del déficit público hasta noviembre, sin contar con las entidades locales, después de que en los diez primeros meses del año disminuyera un 3,9 %, hasta 10.246 millones de euros, equivalentes al 0,61 % del PIB.

CAIXABANK RESULTADOS

Valencia - CaixaBank obtuvo un beneficio neto de 5.891 millones de euros en 2025, un 1,8 % más que en el ejercicio anterior, impulsado por el crecimiento del volumen de negocio, con avances tanto en el crédito como en los recursos de clientes.

- Caixabank sube en bolsa más del 3,6 % tras ganar 5.891 millones en 2025, un 1,8 % más.

RESERVA FEDERAL

Washington - El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado este viernes que ha nominado al ex gobernador de la Reserva Federal (Fed) entre 2006 y 2011 Kevin Warsh para sustituir a Jerome Powell al frente del banco central estadounidense.

MERCADOS COYUNTURA

Madrid - La bolsa española podría terminar enero con ganancias por séptimo mes consecutivo pese a las turbulencias por las pretensiones territoriales y las amenazas militares y arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, mientras se publicaban resultados empresariales favorables, se depreciaba el dólar, y el oro y la plata lograban máximos históricos.

- El oro cae un 6 %, cerca de los 5.000 dólares por onza, mientras la plata se hunde un 13 %. (Texto enviado a las 10:38 horas)

RODALIES CATALUÑA

Barcelona - La crisis de movilidad en la que está sumida Cataluña ha empujado a muchos ciudadanos a buscar alternativas al tren y al refuerzo de autobuses activado y ha disparado hasta un 60 % la demanda del coche compartido, mientras que el puente aéreo Barcelona-Madrid vuelve a recobrar fuerzas.

- Iniciados los trabajos para retomar la línea de alta velocidad tras el accidente de Adamuz. (Texto enviado a las 10:15 horas)

EEUU VENEZUELA

Washington/Caracas - Venezuela y Estados Unidos inauguran una nueva era de comercio petrolero tras la aprobación en Caracas de la reforma a la ley de hidrocarburos, mientras se espera la inmediata reanudación de los vuelos internacionales en el país tras la conversación mantenida entre Donald Trump y Delcy Rodríguez.

EEUU PETROLERAS

Nueva York - Las petroleras estadounidenses Chevron y ExxonMobil presentan este viernes sus respectivos resultados de 2025 y sus previsiones para 2026, en medio de los planes de Washington para reactivar el sector petrolero en Venezuela, donde la primera es la única empresa con licencia de exportación y la segunda ha expresado escepticismo sobre los planes de la Casa Blanca.

