Temas del día de EFE Economía del sábado 31 enero de 2026

SEGURIDAD FERROVIARIA

Madrid - Dos semanas después del accidente de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, ya se han iniciado los trabajos para recuperar el tráfico de alta velocidad entre Madrid y Sevilla en su totalidad, con la esperanza incluso de que se pueda retomar a finales de la próxima semana, mientras se acrecienta la tensión política a colación de este accidente ferroviario.

RODALIES CATALUÑA

Barcelona - El envejecimiento de la infraestructura ferroviaria, el déficit de inversión y el cambio climático obligan a un giro radical en la gestión de Rodalies: más sensores en las vías, impulso de la IA y protocolos para inclemencias del tiempo. "Es un reto mayúsculo", afirman los expertos consultados por EFE.

ESPAÑA COMERCIO

Madrid - El déficit comercial con Estados Unidos ha aumentado casi un 50 % en el último año, coincidiendo con la aplicación de los aranceles de la Administración de Donald Trump, debido principalmente al incremento de las importaciones de gas y a la caída de las ventas de algunos productos, como químicos o farmacéuticos.

UE COMERCIO

Bruselas - La Unión Europea cierra enero con la firma del acuerdo comercial con Mercosur, la conclusión de las negociaciones con la India y el refuerzo de la relación con Vietnam, movimientos que aceleran su estrategia de diversificación en un contexto geopolítico más convulso.

ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - La factura eléctrica de los consumidores con tarifa regulada o PVPC subirá ligeramente en enero respecto del mes anterior, para quedar como la más alta de los once últimos meses, aunque será en torno a un 6 % inferior a la de hace ahora un año.

MERCADOS ORO

Madrid - El precio de la onza de oro se ha acercado esta semana a los 5.600 dólares, pero los inversores han decidido recoger beneficios ante el relevo en la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que ha provocado una fuerte corrección tanto del metal dorado como de la plata.

MWC 2026

Barcelona - El consejero delegado de GSMA, John Hoffman, asegura en una entrevista con EFE que el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona es un evento "unificador" e "inclusivo", que contará este año con empresas israelís y, por primera vez en sus veinte ediciones, también con la presencia de compañías palestinas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Seúl.- GUERRA COMERCIAL.- El jefe negociador de comercio surcoreano, Yeo Han-koo, y el ministro de Industria de ese país, Kim Jung-kwan, inician una visita a Washington para reunirse respectivamente con el representante comercial (USTR), Jamieson Greer, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para tratar sobre el aumento de aranceles "recíprocos" y al sector automotriz aplicados contra Corea del Sur.

02:30h.- Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de diciembre del índice gerente de compras (PMI), principal indicador de la evolución de la actividad en el sector manufacturero. (Texto)

