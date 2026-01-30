Telefónica logra completar con voluntarios los ERE en sus tres filiales principales

(Actualiza con los datos de adscripción a sus unidades globales)

Madrid, 30 ene (EFECOM).- Un total de 5.123 empleados de Telefónica se han presentado como voluntarios a los expedientes de regulación de empleo (ERE) planteados en las tres empresas principales de la multinacional española, con lo que se han sobrepasado el número de plazas mínimas acordadas entre dirección y sindicatos, según han informado estos últimos.

Sin embargo, no se ha alcanzado con voluntarios las plazas mínimas pactadas para los ERE en sus tres unidades globales, Telefónica Innovación Digital (86), Telefónica SA (222) y Telefónica Global Solutions (108), donde se han presentado 416 personas voluntarias, menos del mínimo fijado, que se situaba en 585 plazas.

Para las tres filiales principales, se han contabilizado provisionalmente 3.955 solicitudes para el ERE de Telefónica España, 989 para Telefónica Móviles y 179 para Telefónica Soluciones. En total, 5.125 empleados, una cifra por encima de la pactada como mínimo, que era de 3.765.

El plazo de presentación de solicitudes concluyó este jueves a las 23.59 horas.

UGT y CCOO han pedido a la empresa que se comprometa a no ejecutar las salidas restantes de carácter no voluntario, en estas unidades globales, con el fin de evitar medidas "traumáticos" y ha instado a la empresa a buscar otras medidas de recolocación dentro de la propia jurídica o en otras empresas del grupo.

La empresa, según los sindicatos, "no se ha comprometido a no ejecutar las salidas acordadas", aunque sí se ha mostrado dispuesta a analizar todas las vacantes que permitan cubrirse con movilidad de empleados, con el fin de que se reduzca la cifra objetivo de las salidas.

Telefónica, que no ha dado su versión oficial, prevé que los días 12 y 13 de febrero se realicen las comunicaciones correspondientes de salidas a personas, cuyo último día en la empresa será el 28 de febrero, según los sindicatos.

A la semana siguiente se comunicará las salidas de la siguiente ventana. En los meses sucesivos serán comunicadas las futuras salidas.

La próxima comisión de seguimiento de los ERE en las unidades globales se celebrará el 9 de febrero, según los sindicatos, que esperan tener ese día una respuesta sobre las recolocaciones pedidas para los no voluntarios de estas tres compañías.

En las tres unidades globales, donde no se ha rellenado el ERE con voluntarios, se tuvo que ampliar el plazo, después de que el pasado lunes no se cubrieran las vacantes.

También quedan pendientes de conocer los datos en Movistar Plus +, aunque el plazo de adscripción no concluye hasta el 6 de febrero.

La Dirección de Telefónica contempla que los siete ERE presentados en la compañía afecten a unos 5.500 empleados, lo que le supondrá unas provisiones totales de 2.500 millones de euros, antes de impuestos, debido a los costes de estas salidas.

El próximo 4 de febrero habrá una reunión de seguimiento del ERE de las tres filiales principales. EFECOM