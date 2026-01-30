Telefónica logra completar con voluntarios los ERE de sus tres filiales principales

Madrid, 30 ene (EFECOM).- Un total de 5.123 empleados de Telefónica se han presentado como voluntarios a los expedientes de regulación de empleo (ERE) planteados en sus tres empresas principales, con lo que se han sobrepasado el número de plazas mínimas acordadas entre dirección y sindicatos, según han informado estos últimos.

Las partes mantendrán una reunión el 4 de febrero para revisar las solicitudes y para cerrar los flecos para estas salidas, según han informado fuentes de UGT y CCOO.

Se han contabilizado provisionalmente 3.955 solicitudes para el ERE de Telefónica España, 989 para Telefónica Móviles y 179 para Telefónica Soluciones.

El plazo de presentación de solicitudes concluyó este jueves a las 23.59 horas.

En el acuerdo se fijó que el número de salidas en estas tres filiales sería de 3.765 (2.925 en Telefónica de España, 720 en Telefónica Móviles y 120 en Telefónica Soluciones).

Está previsto que este mismo viernes trascienda el número de adhesiones a los expedientes de regulación de empleo presentados para sus unidades globales, después de que se ampliara el plazo en tres de ellas al no completarse la lista de salidas con voluntarios.

El plazo para adscribirse a la lista de voluntarios de estas tres unidades globales, Telefónica Innovación Digital, Telefónica SA y Telefónica Global Solutions, concluyó el lunes y se amplió al jueves después de que no se cubrieran con voluntarios todas las plazas previstas.

En total, estaban previstas 585 plazas para voluntarios en estas tres unidades globales y se han cubierto 398, menos del 70 por ciento de las plazas cubiertas.

También quedan pendientes de conocer los datos en Movistar Plus +. EFECOM