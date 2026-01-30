Sparkle y Valencia Digital firman acuerdo para que el cableado submarino llegue a Génova

Roma, 30 ene (EFECOM).- Sparkle, el operador de servicios internacionales, y Valencia Digital Port Connect (VDPC) anunciaron un acuerdo para que el cable Barracuda que desarrolla la empresa española llegue a la plataforma de aterrizaje de Génova, en el noroeste de Italia, informaron este viernes las compañías.

El proyecto Barracuda construirá la primera ruta submarina directa, de alta capacidad y baja latencia entre España e Italia, creando un puente digital de 1.070 km entre Valencia y Génova, explica el comunicado de ambas empresas.

Diseñado con una arquitectura de sistema de cable abierto, Barracuda contará con 12 pares de fibra, cada uno con una capacidad de 32 Tbps (terabits por segundo). El proyecto supone una inversión total de aproximadamente 100 millones de euros y se completará en tres años, con inicio de operaciones previsto para 2028, añadieron las empresas.

Según el acuerdo, el cableado Barracuda llegará al Genova Digital Hub de Sparkle, en el barrio de Génova, donde se encuentra un centro de interconexión con otros cables submarinos y redes terrestres europeos, así como con otros puntos de intercambio de internet ya presentes en la instalación.

De esta manera "VDPC tendrá acceso inmediato a los principales centros europeos, evitando los costes, el tiempo y la complejidad administrativa asociados al desarrollo de una infraestructura propia".

Como parte de un acuerdo más amplio, Sparkle también adquirirá activos de infraestructura en el sistema Barracuda, así como servicios de coubicación en la estación de aterrizaje del cable de Valencia.

Esta capacidad adicional ampliará la conectividad de Sparkle en la península Ibérica, prestando servicio al mercado local y al creciente mercado de África Occidental.

“Este acuerdo representa un paso importante en nuestra estrategia para posicionar a Génova como una puerta de entrada clave a Europa ”, afirmó el director ejecutivo de Sparkle, Enrico Bagnasco.

“La llegada de Barracuda fortalecerá y expandirá el ecosistema digital de la ciudad, mientras que la capacidad del sistema nos permitirá expandir aún más nuestra red mediterránea, resiliente y de alto rendimiento, respondiendo cada vez más eficazmente a la demanda de conectividad internacional”, añadió.

Por su parte, el consejero delegado de Valencia Digital Port Connect, Enrique Martín , considera que este acuerdo con Sparkle "marca un hito clave en el proyecto Barracuda y confirma que avanzamos conforme a nuestra hoja de ruta estratégica".

"La incorporación de Sparkle como cliente a largo plazo consolidan a Barracuda y la Estación de Amarre del Cable de Valencia como activos estratégicos para nuestros socios internacionales, lo que confirma nuestra ambición de que el sistema esté plenamente operativo para 2028", afirmó. EFECOM