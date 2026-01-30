Espana agencias

Sordo (CCOO) ve "demencial" el argumento de la derecha sobre la regulación de extranjeros

Granada, 30 ene (EFECOM).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha calificado de demencial los argumentos de partidos de derecha y extrema derecha sobre la regularización administrativa de extranjeros anunciada por el Gobierno y ha considerado que la rechazan para poder explotar al colectivo.

Sordo ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante un acto en Granada en el que ha recalcado que la regularización administrativa que afectará a miles de personas que ya están en España es una excelente noticia.

Además, el secretario general de CCOO ha calificado de demencial parte de los argumentos que la derecha y la extrema derecha y ha interpretado que se opone a esta regularización porque pretenden sostener una situación de vulnerabilidad que les permita "abusar y violentar" a gente vulnerable a la que "explotar miserablemente".

"La gente tiene que tener papeles, tiene que reforzarse los procedimientos ordinarios de regularización. Es verdad que cuando hay una regularización extraordinaria es señal de que no se hicieron bien los procesos ordinarios y esto es un problema. Hay que reforzar los sistemas públicos de atención integral a los flujos migratorios", ha insistido Sordo.

El líder sindical ha incidido en que es una buena noticia para que todo el mundo tenga los mismos derechos y obligaciones

Sordo también ha analizado el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) y ha considerado que su subida es un hecho "histórico". EFECOM

