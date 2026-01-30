Espana agencias

Sordo (CCOO) rechaza votar la revalorización de las pensiones aislada de otras medidas

Granada, 30 ene (EFECOM).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha rechazado la opción de votar de manera independiente la revalorización de las pensiones y ha pedido a los grupos políticos que "bajen del monte al llano" para aprobar el escudo social completo que necesita el país.

Sordo ha hecho estas consideraciones durante un acto en Granada y después de que el Congreso derogara el pasado martes el real decreto ley 'ómnibus', texto que incluía desde la revalorización de las pensiones hasta la suspensión de los desahucios.

"Hacemos un llamamiento a los grupos políticos a que se bajen del monte al llano y aprueben el escudo social que necesita nuestro país", ha resumido Sordo, que ha rechazado la opción de votar por separado la revalorización de las pensiones.

El secretario general de CCOO ha considerado que esta medida no tienen que desgajarse del resto de propuestas en materia de Seguridad Social y ha insistido en que dicha revalorización debe ir asociada a otras medidas sobre ingresos de la Seguridad Social para que el sistema sea equilibrado.

Sordo ha apuntado que hay otras medidas de escudo social que el Gobierno tendrá que renegociar entre las que ha analizado los desahucios.

"En España no hay un problema de ocupación. Y llamar ocupa a una madre con dos hijos que temporalmente ha tenido que dejar de pagar un alquiler es una canallada aquí, ahora y en cualquier momento de la historia. Por tanto, hay que proteger razonablemente a estas personas", ha apuntado el líder sindical.

Ha reclamado políticas estratégicas de Estado para abordar los problemas de acceso a la vivienda y ha apostado por un gran pacto interinstitucional.

Por otro lado, Sordo ha analizado los últimos datos económicos del país, con un inflación a la baja y un producto interior bruto (PIB) que ha superado los dos billones de dólares por primera vez en la historia.

Ha añadido que estos buenos datos no llegan a la microeconomía y ha reclamado distribuir el crecimiento con una mejor distribución de los salarios, una mejora de los salarios, y un refuerzo de los servicios públicos

"En España el gran problema es que tenemos trabajadoras cuyos salarios, aunque crezcan, crecen por debajo de lo que están subiendo algunos precios muy relevantes", ha comentado Sordo, que ha apuntado el coste de la vivienda y el "deterioro" de servicios básicos como la educación y la sanidad.

"Lo que se gana en los salarios se pierde por el deterioro de los servicios públicos o por el precio de acceso a la vivienda. Si se suben los salarios y eso se va a pagar hipotecas abusivas o alquileres abusivos, o a pagar servicios públicos, estamos echando agua en el mar", ha resumido.

CCOO ha apostado por unos salarios que suban en los próximos tres años un 4 % cada años, cifras que ha dicho que no son una locura sino un reparto de los beneficios. EFECOM

mro/vg/sgb

