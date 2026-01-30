Espana agencias

Sólo dos derrotas del Sevilla en Mallorca en dieciocho visitas durante el siglo XXI

Sevilla, 30 ene (EFE).- El Sevilla, que el lunes cerrará en Mallorca la vigésima segunda jornada liguera, sólo ha perdido dos de los dieciocho partidos que ha disputado en terreno bermellón durante el siglo XXI, periodo en el que además ha cosechado allí ocho empates y otras tantas victorias.

Los tres últimos partidos de la serie depararon los tres resultados posibles: empate a cero la temporada pasada, 1-0 la anterior, cuando decantó el resultado Larin, y triunfo visitante por la mínima, con gol de Gudelj, en la campaña 22/23.

Estos buenos resultado del Sevilla en Son Moix contrastan con su dificultad para vencer en el viejo Luis Sitjar, donde sólo sumó un triunfo en las veintidós visitas que giró el siglo pasado, un 1-2 en la temporada 1969/70 con goles de Bergara II y Acosta frente al del local Robles.

Así, el balance global entre dos contendientes en la capital balear favorece al Mallorca, que ha obtenido trece victorias frente a los nueve triunfos del Sevilla y a los dieciocho empates registrados. EFE

