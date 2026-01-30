Simeone, sin Giuliano ni Griezmann en el último entrenamiento antes del Levante

Majadahonda (Madrid), 30 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dirigió este viernes el último entrenamiento del conjunto rojiblanco para el partido de este sábado contra el Levante sin Antoine Griezmann, al margen en su recuperación de una lesión muscular, ni Giuliano Simeone, que siguió de baja por un proceso viral con fiebre del que aún no está restablecido.

A la espera de la evolución del extremo internacional argentino, que ya no jugó el pasado miércoles contra el Bodo/Glimt en la Liga de Campeones por ese motivo, no se espera que ninguno de los dos esté disponible para la visita a Valencia, con lo que Griezmann se perderá su tercer choque seguido, aunque ya está en el tramo final de su puesta a punto.

La sesión matutina de este viernes fue de nuevo a dos velocidades para la plantilla del Atlético, entre tanta carga de partidos, con los titulares del último duelo, con un trabajo suave, por un lado, y los suplentes con trabajo de más intensidad. EFE