Simeone confirma la baja de Giuliano contra el Levante

Majadahonda (Madrid), 30 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confirmó este viernes la baja de Giuliano Simeone, con un proceso viral y fiebre desde el pasado miércoles, para el partido de LaLiga EA Sports de este sábado contra el Levante, en el que sumará la ausencia conocida de Antoine Griezmann por una lesión muscular.

“No (va a estar disponible ante el Levante). Giuliano sigue con un estado febril”, explicó el técnico durante la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino, en el que el extremo argentino no participó y se quedó en su domicilio dentro de su proceso de recuperación de ese proceso, que ya lo impidió jugar el pasado miércoles frente al Bodo/Glimt.

Giuliano se añade en la lista de bajas ante el Levante a Griezmann, que sigue con su recuperación de la lesión muscular de bajo grado sufrida hace justo una semana.

El resto de efectivos están disponibles para Diego Simeone, cuyo equipo se desplaza esta tarde a Valencia. EFE

