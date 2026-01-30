Espana agencias

Siete comunidades denunciarán al Gobierno en Europa por incumplimientos con el lobo

Santander, 30 ene (EFE).- Siete comunidades autónomas han consensuado un documento en el que anuncian la presentación de una denuncia ante la Comisión Europea por los incumplimientos del Gobierno de España de la legislación comunitaria con el lobo.

El documento lo han presentado en Santander, donde se han reunido los representantes de los Gobiernos autonómicos con competencias en la gestión del lobo de Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León para abordar el impacto de la especie en sus territorios.

Las comunidades piden que se convoque de forma inmediata una conferencia sectorial de Medio Ambiente monográfica sobre el lobo, que el Gobierno cumpla sus obligaciones con la Comisión Europea y remita de forma urgente el informe sexenal sobre el estado de conservación de la especie y que transfiera a los Ejecutivos autonómicos los fondos establecidos en la estrategia nacional de gestión de ese animal.

Al encuentro habían sido invitadas todas las comunidades y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagasen, que no ha asistido.

Según ha asegurado la consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, en una rueda de prensa posterior a la reunión, el documento cuenta también con el apoyo de las comunidades de Andalucía, Murcia, Valencia, Canarias, Extremadura, Baleares y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Al encuentro han asistido, además, las consejeras del País Vasco, Amaia Barredo; del Galicia, Ángeles Vázquez; de La Rioja, Noemí Manzanos; el consejero de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Barreda: el viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Rafael García, y el director general de Medio Ambiente de Aragón, Alfonso Calvo.

Las consejeras de Cantabria, Galicia y La Rioja ha lamentado que desde la inclusión del lobo en el Listado de Especies Salvajes en Régimen de Especial Protección (Lespre) la presencia de la especie en sus territorios se ha multiplicado con un aumento "exponencial" de los ataques al ganado, hasta el punto, han asegurado, de "poner en peligro" la ganadería extensiva en sus comunidades.

"Queremos dejar claro que nadie quiere acabar con el lobo, queremos convivir con él, pero su número está haciendo insostenible la ganadería extensiva", ha afirmado María Jesús Susinos. EFE

