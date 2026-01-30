Espana agencias

Sheinbaum alaba la fortaleza económica y confianza de México tras eludir recesión en 2025

Ciudad de México, 30 ene (EFECOM).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este viernes la fortaleza de la economía mexicana y un PIB mejor al previsto tras la publicación de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que confirmaron un crecimiento del 0,5 % al cierre de de 2025.

“El INEGI publicó el cierre económico de 2025. Tuvo un muy buen desempeño el país en noviembre-diciembre. Incluso cerró mejor de lo que todos los analistas pensaban. Ayudó mucho los servicios, el turismo, muchísimo”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina desde Tijuana.

Sheinbaum reaccionó así después de que el INEGI revelara que el PIB de México creció un 0,5 % en 2025, y aumentó 1,6 % de octubre a diciembre, con lo que se recuperó de dos trimestres al hilo con caídas y evitó así las previsiones de recesión de algunos analistas para el año pasado.

Por otro lado, subrayó que el comportamiento positivo de la economía se refleja también en la fortaleza del peso mexicano, que este viernes se ubicaba alrededor de las 17,35 unidades por dólar, pese al contexto internacional adverso y las tensiones comerciales.

“Si no hubiera confianza en México, esto no estaría ocurriendo. En el desempeño de la economía. Si no hubiera confianza, no estaría ocurriendo esto”, sostuvo.

La presidenta explicó que la apreciación del peso tiene efectos diferenciados sobre el comercio exterior, al tiempo que defendió que, pese a ello, las exportaciones han mostrado un buen desempeño.

“Favorece las importaciones porque es más barato importar con un peso que está valorado con digamos menos pesos por dólar. Y desfavorece la exportación”, detalló.

Presumió que “con este peso aumentaron las exportaciones. Es decir, la balanza comercial, como lo decíamos ayer salió positiva, es decir, estamos exportando más de lo que importamos y el peso está fuerte”, presumió.

Para Sheinbaum, los datos confirman que México se encuentra en una posición más sólida que otros países, especialmente en un entorno marcado por la guerra comercial global desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su agresivo proteccionismo. EFECOM

