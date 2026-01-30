Espana agencias

Seoane regresa al Huesca

Guardar

Huesca, 30 ene (EFE).- El centrocampista Jaime Seoane (Madrid, 1997) regresa a la SD Huesca, llega libre y se convierte así en nuevo jugador azulgrana, vinculándose hasta final de temporada.

Seoane es un futbolista muy completo, con una destacada visión de juego, buen manejo del balón y un notable despliegue físico, cualidades que le permiten aportar equilibrio y calidad en el centro del campo, ha destacado el club en un comunicado.

Cuatro años después, el madrileño regresa al club altoaragonés, donde ya participó en 77 partidos entre Primera y Segunda División durante tres temporadas y anotó 16 goles.

Tras su paso por la SD Huesca, Seoane pasó a formar parte del Getafe CF y, posteriormente, puso rumbo al Real Oviedo, club en el que ha militado en las últimas dos temporadas.

En ese equipo logró el curso pasado el ascenso a Primera División y ahora el centrocampista regresa a Huesca con el objetivo de aportar su experiencia y calidad a la plantilla azulgrana. EFE

1010601

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cuatro detenidos en Valencia y Madrid por dos robos con fuerza

Infobae

El PP considera que Vox se equivoca "si convierte la negociación en un chantaje": "siempre hay espacio para hablar"

El PP considera que Vox

Fallece a los 50 años David de la Chica, Davile, músico y coautor de Los Delinqüentes

Infobae

Las cinco petroleras chinas mejor situadas en Venezuela ante la apertura del sector

Infobae

El Covirán Granada, a por una victoria ante el Breogán para creer en el milagro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Casa 47, la nueva entidad pública de vivienda, anuncia la licitación de 2.800 unidades para el primer trimestre

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

El PIB español supera expectativas y cierra 2025 con un crecimiento del 2,8% tras un inesperado acelerón en el cuarto trimestre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 30 de enero

DEPORTES

Un Alcaraz lesionado se impone

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League